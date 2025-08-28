UE propõe remoção de tarifas sobre importações dos EUA para acelerar redução de taxas sobre automóveis

BRUXELAS (Reuters) - A Comissão Europeia propôs nesta quinta-feira a remoção de tarifas sobre produtos industriais norte-americanos importados, parte de um acordo comercial com os Estados Unidos que deve resultar em uma redução retroativa das tarifas dos EUA sobre carros europeus.

A proposta é o primeiro passo para a implementação do acordo entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em 27 de julho, no qual a UE aceitou uma tarifa ampla de 15% para evitar uma guerra comercial prejudicial.

Os Estados Unidos concordaram em reduzir suas tarifas sobre os carros fabricados na União Europeia de 27,5% para 15% a partir do primeiro dia do mês em que a proposta legislativa da UE for apresentada - ou seja, a partir de 1º de agosto.

(Reportagem de Philip Blenkinsop)