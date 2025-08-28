Topo

UE convoca enviado russo após ataque à base diplomática da UE em Kiev

28/08/2025 08h05

BRUXELAS (Reuters) - A chefe de política externa da União Europeia, Kaja Kallas, disse na quinta-feira que a UE está convocando o enviado russo em Bruxelas depois que o ataque de drones e mísseis da Rússia durante a noite na capital da Ucrânia danificou o prédio da delegação da UE em Kiev.

Kallas afirmou no X que havia conversado com autoridades em Kiev após o ataque russo. "Nenhuma missão diplomática deveria ser um alvo", disse ela.

(Reportagem de GV De Clercq)

