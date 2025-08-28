Topo

Tufão Kajiki provoca cinco mortes na Tailândia

28/08/2025 07h39

Pelo menos cinco pessoas morreram e 15 ficaram feridas no norte da Tailândia em deslizamentos de terra e inundações provocados pelo tufão Kajiki, informaram as autoridades nesta quinta-feira(28), enquanto se espera mais chuvas intensas nos próximos dias. 

O tufão atingiu o Vietnã na segunda-feira, obrigando dezenas de milhares de pessoas a sair de casa, antes de avançar para o Laos e o norte da Tailândia, com chuvas torrenciais. 

Cinco pessoas morreram e 15 ficaram feridas em 12 províncias do norte da Tailândia, segundo o departamento de prevenção e combate a desastres do país. 

Províncias como Nan, Chiang Rai e Mae Hong Son sofreram inundações repentinas que destruíram pontes e isolaram comunidades. 

Desde domingo, pelo menos sete pessoas estão desaparecidas, e mais de 1.800 lares e 6.300 pessoas foram afetadas pelo tufão, que enfraqueceu transformando-se em depressão tropical ao avançar para o interior. 

O departamento meteorológico do país prevê chuvas contínuas até a próxima semana nas regiões Norte, Nordeste e Central. 

A Tailândia enfrenta regularmente fortes chuvas entre junho e setembro, mas especialistas afirmam que a mudança climática provocada pelo homem intensificou os fenômenos extremos, tornando as situações cada vez mais imprevisíveis.

