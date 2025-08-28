Trump 'não está feliz', mas 'também não está surpreso' com ataques russos em Kiev, diz Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ficou descontente, mas não surpreso, com os ataques mortais da Rússia na capital ucraniana, informou a Casa Branca nesta quinta-feira (28), instando "ambos os lados" a encerrar a guerra desencadeada pela invasão realizada por Moscou.

"Ele não ficou feliz com esta notícia, mas também não ficou surpreso. São dois países que estão em guerra há muito tempo", disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt.

"A Rússia lançou este ataque contra Kiev, e da mesma forma, a Ucrânia recentemente atingiu as refinarias de petróleo da Rússia", acrescentou a porta-voz.

Pelo menos 19 pessoas foram mortas quando mísseis e drones russos atingiram apartamentos em um dos maiores ataques da guerra. Uma missão da União Europeia e um edifício cultural do governo britânico também foram atingidos.

Trump prometeu encerrar a guerra na Ucrânia nas primeiras 24 horas de seu novo mandato, no início de janeiro, mas desde então admitiu ser mais difícil do que esperava.

Uma cúpula com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no Alasca, no início do mês não conseguiu assegurar avanços.

Leavitt afirmou que Trump trabalhou "mais arduamente que ninguém" pela paz, mas retomou comentários anteriores do presidente americano culpando parcialmente a Ucrânia, que foi invadida pela Rússia em fevereiro de 2022.

"Talvez nenhum dos dois lados desta guerra estejam prontos para encerrá-la por si mesmos", afirmou a secretária de imprensa.

"O presidente quer que termine, mas os líderes destes dois países (...) também devem querer", declarou.

O enviado especial de Trump para a Ucrânia, Keith Kellogg, havia alertado anteriormente que os ataques russos contra "civis inocentes" poderiam minar os esforços de paz do mandatário americano.

