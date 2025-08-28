Topo

Tônico da Lola faz o cabelo crescer mesmo? Confira o que diz quem comprou

Tônico Rapunzel faz sucesso entre quem deseja que o cabelo cresça Imagem: Divulgação/ Arte UOL
do UOL

Colaboração para o Guia de Compras UOL

28/08/2025 05h30

Cosmético bom precisa ser caro? Com a facilidade com quem podemos comprar pela internet atualmente, não é difícil encontrar avaliações de produtos e perceber que é possível, sim, ter bons resultados sem gastar tanto.

Um bom exemplo disso é o tônico capilar Rapunzel, da Lola Cosmetics, que promete dar uma força extra no crescimento dos fios e tem boas avaliações nos principais marketplaces em que é vendido. Só na Amazon o produto registra mais de 22,2 mil avaliações e mais de 10 mil compras recentes.

O que a Lola diz sobre o tônico

Composição natural: Feito de ginkgo biloba, ingrediente vegetal utilizado em geral em shampoos e condicionadores para tonificar e restaurar os cabelos. A Lola diz que o tônico age fortalecendo o folículo capilar para que a raiz e os fios se mantenham fortes e promete diminuição da queda e maior crescimento, efeitos confirmados por diversos clientes em avaliações.

Aplicação simples: a marca sugere usar diretamente no couro cabeludo limpo e seco (ou levemente úmido), seguido de uma delicada massagem. Não requer enxágue. O uso deve ser diário em casos de perda severa de cabelo; três vezes por semana para queda moderada; e duas vezes por semana para tratamento preventivo e pontual. Após três meses, a ideia é aplicar duas vezes por semana para manutenção, segundo a empresa.

Dermatologicamente testado, hipoalergênico e vegano.

Caso você queira aproveitar melhor os benefícios do produto, a Lola Cosmetics possui mais dois produtos da linha que completam a sua coleção:

O que diz quem comprou?

Esse tônico não faz seu cabelo crescer mais rápido, só sua genética faz isso, mas ele ajuda no combate à queda e estimula o couro cabeludo, o que acaba ajudando seu cabelo a passar mais tempo na sua cabeça e leva nutrientes à raiz, que contribui para um crescimento saudável. Mayara Cordeiro

Muito bom, já havia testado um pouco de tudo, mas esse produto me surpreendeu, meu couro cabeludo está com novos fios e aos poucos cobrindo as falhas, percebi a mudança já em 1 mês de uso, duas vezes ao dia, todos os dias. AP Gabriel

Chegou muito rápido, o cheiro é muito bom, e está ajudando bastante o crescimento do meu cabelo, em 1 mês já comecei a ver diferença. Deixa o cabelo muito macio e cheiroso, além de um custo benefício incrível! Gyovana Nascimento

Estou a quase um mês utilizando, senti bastante diferença em relação a queda de cabelo, diminuiu bastante. Tatiany S.

Pontos de atenção

Alguns consumidores não viram tanta diferença após o uso do produto, enquanto outros reclamaram que de vazamento na embalagem durante o transporte. Confira:

O produto é ótimo, já é a terceira vez que compro, porém, dessa vez o produto veio vazando, perdi aí uns 100 ml. A caixa estava toda molhada, enfim, deveriam se atentar mais na hora de embalar o produto. Andreia Aparecida Carneiro

O produto veio vazando, ainda bem que foi pouco, tem que melhorar o lacre para entrega. Luiz Carlos Bispo Pimentel

Não vi diferenças significativas desde que comecei a usar, já uso tem uns meses. No máximo, ajudou a diminuir a queda em algumas partes do cabelo. Mas mesmo assim, gosto bastante de usar ele. Laura Mendes

*Com informações de reportagem publicada em 20/12/2023.

