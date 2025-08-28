Topo

The Economist: Brasil dá lição de 'maturidade democrática' para as Américas

Artigo diz que Brasil tenta salvaguardar democracia após tentativa de golpe, apesar de sanções de Trump - Montagem/TV Cultura | Fotos: Reprodução/Instagram @whitehouse e Ricardo Stuckert/PR
Artigo diz que Brasil tenta salvaguardar democracia após tentativa de golpe, apesar de sanções de Trump Imagem: Montagem/TV Cultura | Fotos: Reprodução/Instagram @whitehouse e Ricardo Stuckert/PR
Do UOL, em São Paulo

28/08/2025 09h28Atualizada em 28/08/2025 10h01

A revista britânica The Economist afirmou, em artigo publicado hoje, que o Brasil dá uma "lição de maturidade democrática" para o continente americano, em contraponto aos Estados Unidos.

O que aconteceu

Estados Unidos e Brasil estão "trocando de lugar", diz o artigo. Ao comparar a situação política dos dois países, a revista afirmou que os EUA estão ficando "mais corruptos, protecionistas e autoritários" sob o governo de Donald Trump, enquanto o Brasil está determinado a "salvaguardar e fortalecer sua democracia", mesmo com as sanções impostas pelo presidente americano.

The Economist chama Brasil de "outra grande democracia" da América. A revista citou o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe, marcado para 2 de setembro, e disse que o fato torna o país um teste de como outras nações podem se recuperar de uma "febre populista".

The Economist - Reprodução/The Economist - Reprodução/The Economist
"Brasil oferece para América uma lição de maturidade democrática", diz título de artigo da The Economist
Imagem: Reprodução/The Economist

Papel do "adulto democrático mudou para o hemisfério sul", afirma a revista sobre o Brasil. Segundo a publicação, ao contrário do que acontece nos EUA, políticos tradicionais brasileiros, da esquerda à direita, seguem as regras democráticas e querem "progredir" por meio de reformas institucionais.

STF é "barreira contra o autoritarismo". O artigo afirma que a reação da Corte à tentativa de golpe de 8 de Janeiro é reflexo de uma memória ainda viva do golpe militar de 1964 e que o país restaurou a democracia em 1988, "moldado pela Constituição Cidadã".

Supremo é alvo de críticas apesar de defender a democracia. A The Economist cita que a Corte julga milhares de casos por ano, incluindo temas que vão de impostos a cultura. "Muitas vezes age como vítima, acusadora e juíza ao mesmo tempo, o que gera debate sobre excessos de poder", diz o artigo.

Maioria dos brasileiros vê tentativa de golpe de Bolsonaro. A revista cita pesquisas de opinião que indicam que a maioria da população acredita que o ex-presidente tentou se manter no poder à força. Ainda segundo o artigo, governadores conservadores, que buscam apoio de Bolsonaro para concorrer à Presidência da República em 2026, criticam seu estilo político.

Em 2 de setembro, o julgamento de Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil e o "Trump dos trópicos", começará no Supremo Tribunal Federal. As evidências parecem um flashback do passado turbulento do Brasil. Um ex-general de quatro estrelas conspirou para anular o resultado da eleição; assassinos planejaram assassinar o verdadeiro vencedor. Como nossa investigação sobre a trama explica, o golpe fracassou por incompetência, e não por intenção.

Ao contrário de seus colegas nos Estados Unidos, muitos dos políticos tradicionais do Brasil, de todos os partidos, querem seguir as regras e progredir por meio de reformas. Essas são as marcas da maturidade política. Pelo menos temporariamente, o papel do adulto democrático do hemisfério ocidental mudou para o sul.
The Economist, em artigo sobre a democracia brasileira

