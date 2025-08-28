Topo

Temperatura deve subir em SP; são esperadas chuvas mais intensas

28/08/2025 13h28

A temperatura máxima vai registrar gradual elevação na cidade de São Paulo nos próximos dias. Até sábado, 30, a expectativa é de 23ºC. Na semana que vem, os termômetros devem chegar aos 28ºC. Com relação as chuvas, a previsão indica que sejam mais significativas nesta sexta-feira, 29.

Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), o dia deve começar com muitas nuvens, e as primeiras instabilidades devem ser registradas no período da manhã e que se intensificam durante a tarde.

"A previsão é de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, acompanhadas de trovoadas, descargas atmosféricas e eventuais rajadas de vento durante as precipitações", afirma o CGE.

O órgão municipal alerta ainda que essa condição eleva o potencial para a formação de alagamentos e elevação do nível dos rios e córregos da região metropolitana e capital nesta sexta-feira.

Como fica o fim de semana?

Com o afastamento das instabilidades, o fim de semana será de tempo seco e sem previsão de chuva. No sábado, 30, a máxima prevista é de 23ºC. No domingo, 31, os termômetros chegam aos 24ºC, segundo a Meteoblue.

