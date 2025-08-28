Topo

Notícias

Tarcísio elogia operação na Faria Lima e diz que trabalho 'se expandiu' a partir de SP

São Paulo

28/08/2025 13h02

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), elogiou nesta quinta-feira, 28, a Operação Carbono Oculto, que mobilizou a Polícia Federal, a Polícia Militar, promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e agentes das Receitas Estadual e Federal em ação realizada na Avenida Faria Lima, principal centro financeiro do País. "É o trabalho do Gaeco com as polícias de São Paulo que hoje se expandiu para todo o Brasil", afirmou.

A ofensiva reuniu 1.400 agentes para cumprir 200 mandados de busca e apreensão contra 350 alvos em dez Estados. A investigação mira o controle da cadeia de combustíveis, parte dela dominada pelo Primeiro Comando da Capital (PCC).

Só na Faria Lima, 42 alvos - entre empresas, corretoras e fundos de investimento - estão distribuídos em cinco endereços, incluindo edifícios icônicos da região.

"Um grande trabalho de inteligência começou aqui em São Paulo com o Gaeco e as polícias, e esse esforço se espalhou para o País inteiro", disse Tarcísio. "Estamos enfrentando com coragem grupos que até então se julgavam intocáveis. As facções estão sendo combatidas como nunca antes."

Segundo o governador, a operação envolve também o Ministério Público Federal, a Receita Federal e a Receita Estadual, além da Polícia Federal. Ele defendeu novas medidas de combate ao crime organizado, como a aprovação, no Congresso, da Lei do Devedor Contumaz.

"Já entramos no setor de transportes, estamos entrando no setor de combustíveis", afirmou ele, destacando que se trata de um "dia histórico". "A mensagem é clara: em São Paulo, o crime organizado não terá vez."

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Versículos de motivação: 35 mensagens bíblicas para fortalecer a caminhada

Megaoperação contra lavagem de dinheiro do crime organizado no setor de combustíveis

CNH emite títulos de 500 milhões de euros com vencimento em 2035

Temperatura deve subir em SP; são esperadas chuvas mais intensas

Vivo inicia implantação do 5G nas linhas 1, 2 e 3 do Metrô de São Paulo

Lucro líquido da Zilor é de R$ 242,7 milhões no 1º tri da safra 2025/26

França, Reino Unido e Alemanha ativam mecanismo para reimpor sanções da ONU ao Irã

Mãe é presa suspeita de matar bebê de nove meses envenenado em São Paulo

Justiça manda soltar PM que matou marceneiro com tiro na cabeça na zona sul de SP

'Congresso contra o povo' lidera trending topics em meio à PEC da blindagem

Ilha das Cobras: como é a região proibida onde lancha naufragou em SP