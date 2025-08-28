Topo

Notícias

Swiatek perde um set mas se classifica para 3ª rodada do US Open

28/08/2025 15h24

A tenista polonesa Iga Swiatek precisou lutar em três sets para derrotar a holandesa Suzan Lamens, número 66 do ranking da WTA, pela segunda rodada do US Open, nesta quinta-feira (28).

Swiatek, que recentemente foi campeã do WTA 1000 de Wimbledon e Cincinnati, venceu com parciais de 6-1, 4-6 e 6-4 após duas horas de jogo em Nova York.

A número dois do mundo havia passado seis partidas consecutivas, incluindo toda a sua campanha em Cincinnati, sem perder um set.

Abrindo a programação na quadra central, Swiatek enfrentou muito mais reviravoltas do que em sua estreia tranquila na terça-feira, quando precisou de apenas uma hora para eliminar a colombiana Emiliana Arango.

A ex-número um do mundo venceu o primeiro set em 30 minutos e conquistou a primeira quebra do segundo set antes de se complicar diante de uma adversária que fez sua estreia no torneio este ano. 

Swiatek, na pressa de decidir a partida, teve dificuldades no saque e tropeçou com 12 erros não forçados, permitindo que Lamens crescesse na quadra e forçasse um set decisivo, no qual a polonesa recuperou seu nível.

"Não foi uma partida fácil. Cometi alguns erros e ela aproveitou as oportunidades", explicou a polonesa depois do jogo. "Provavelmente fiquei um pouco tensa no segundo set, mas o terceiro é um reinício".

A próxima adversária de Swiatek, de 24 anos, será a russa Anna Kalinskaya, que derrotou a cazaque Yulia Putintseva por 6-1 e 7-5.

--- Resultados desta quinta-feira do US Open

- Segunda rodada

Linda Nosková (CZE/N.21) x Eva Lys (ALE) 6-4, 3-0 e abandono

Beatriz Haddad Maia (BRA/N.18) x Viktorija Golubic (SUI) 6-1, 6-4

Maria Sakkari (GRE) x Anna Bondár (HUN) 6-3, 6-1

Ekaterina Alexandrova (RUS/N.13) x Wang Xinyu (CHN) 6-2, 6-2

Anna Kalinskaya (RUS/N.29) x Yulia Putintseva (CAZ) 6-1, 7-5

Iga Swiatek (POL/N.2) x Suzan Lamens (HOL) 6-1, 4-6, 6-4

bds/gbv/raa/aam

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Gilmar diz que interferência dos EUA é 'imprópria' no caso Bolsonaro e cita 'arquivos Epstein'

Médico legista saca arma durante reunião em condomínio de alto padrão na zona sul de SP

Swiatek perde um set mas se classifica para 3ª rodada do US Open

Bia Haddad vence e avança à 3ª rodada do US Open

Jornalista esportivo é atropelado por touro na Espanha; vídeos impressionam

Kennedy diz que CDC deve cumprir agenda de Trump após Casa Branca demitir diretora

Chefe de governo alemão considera 'evidente' que não haverá encontro entre Zelensky e Putin

'Caminhamos a passos largos pra virar narcoestado', afirma professor da FGV

'Quanto mais candidatos a direita tiver, melhor', diz Lula sobre 2026

Exército libanês informa que dois soldados morreram em explosão de drone israelense

Jamais pedirei a um partido para não lançar candidato a presidente, afirma Lula