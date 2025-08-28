Topo

Notícias

S&P 500 marca recorde de fechamento conforme resultados da Nvidia reforçam alta da IA

28/08/2025 17h16

Por Noel Randewich

(Reuters) - O índice S&P 500 atingiu um recorde de fechamento nesta quinta-feira, depois que o relatório trimestral da Nvidia ficou abaixo das altas expectativas de investidores, mas confirmou que os gastos relacionados à infraestrutura de inteligência artificial continuam fortes.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,30%, para 6.501,02 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,54%, para 21.706,04 pontos. O Dow Jones subiu 0,15%, para 45.635,58 pontos.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Colômbia negocia libertação de 33 militares retidos em zona guerrilheira

Moraes autoriza Bolsonaro a receber oficial de cartório em casa

Pequenos pacotes no limbo antes de entrada em vigor de tarifas nos EUA

Corregedor veta pagamento de R$ 2,8 bilhões a servidores do Tribunal de MT

Jessica Fox, campeã olímpica de canoagem, se recupera após remoção de tumor

Orplana manifesta apoio à Operação Carbono Oculto e diz desconhecer fraudes

Unesco alerta para escassez mundial de professores

Chefe da ONU lamenta 'catálogo de horrores sem fim' em Gaza, onde Israel amplia ofensiva

Messi, Mastantuono e duas novidades na lista de convocados da Argentina

Goleiro Arnau Tenas troca PSG pelo Villarreal

Com precatórios, déficit primário salta para R$ 59,12 bilhões em julho