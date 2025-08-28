Topo

Notícias

Sinner vence Popyrin e avança à terceira rodada do US Open

28/08/2025 18h23

Resistindo à pressão de Carlos Alcaraz, o italiano Jannik Sinner superou facilmente o australiano Alexander Popyrin nesta quinta-feira (28) e avançou para a terceira rodada do US Open.

O número um do mundo derrotou Popyrin (36º), carrasco de Novak Djokovic na última edição do Grand Slam de Nova York, por 6-3, 6-2 e 6-2.

Sinner, que também havia perdido sua única partida contra o australiano, desta vez não deixou espaço para uma reação e venceu em duas horas de tênis sólido na quadra central.

Popyrin, de 26 anos, teve cinco oportunidades de quebra no segundo e terceiro sets, mas foi ficando cada vez mais desanimado à medida que Sinner neutralizava todas elas.

O atual campeão fechou assim uma segunda performance implacável em Nova York e agora soma 23 vitórias consecutivas em Grand Slams de quadra dura.

Ao mesmo tempo, ele evitou momentaneamente perder seu primeiro lugar no ranking da ATP para Alcaraz, que o ultrapassará se for mais longe que o italiano em Flushing Meadows.

Sinner, de 24 anos, jogará a terceira rodada contra o canadense Denis Shapovalov (nº 29 do ranking da ATP), para quem perdeu o único confronto entre ambos, em 2021.

--- Resultados desta quinta-feira do US Open:

- Segunda rodada

Jannik Sinner (ITA/N.1) x Alexei Popyrin (AUS) 6-3, 6-2, 6-2

Denis Shapovalov (CAN/N.27) x Valentin Royer (FRA) 7-6 (8/6), 3-6, 7-6 (7/4), 6-3

Lorenzo Musetti (ITA/N.10) x David Goffin (BEL) 6-4, 6-0, 6-2

Coleman Wong (HKG) x Adam Walton (AUS) 7-6 (7/5), 6-2, 4-6, 6-4

Andrey Rublev (RUS/N.15) x Tristan Boyer (EUA) 6-3, 6-3, 5-7, 7-6 (7/4)

Leandro Riedi (SUI) x Francisco Cerúndolo (ARG/N.19) 3-6, 4-6, 6-4, 6-4, 6-2

gbv/raa/aam/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Cientistas descobrem 'estranho' dinossauro coberto por armadura de espinhos

'PCC sempre foi bom em lavar dinheiro', diz especialista em segurança

Leve aumento de ajuda não é suficiente para a fome em Gaza, diz chefe do Programa Mundial de Alimentos

Ex-professor do Rio Branco é condenado em 2ª instância por abuso sexual

Kotscho: 'Lula tem assuntos mais importantes do que falar de Zema'

Rubio visitará México e Equador para falar sobre imigração e China

Moraes manda PGR se manifestar sobre recurso de Paulo Figueiredo

Se forem condenados pelo STF, militares e Bolsonaro devem perder patentes

Lula e Tarcísio disputam protagonismo de maior operação contra crime organizado no País

Letícia Casado: 'Diretora do Fed ganhou força no embate com Trump'

PRF pega 150 quilos de cocaína e 100 iPhones dentro de viatura falsa da Receita