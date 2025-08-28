Senado aprova projeto de lei que cria normas para proteger crianças na web

O Senado aprovou ontem as mudanças feitas pela Câmara dos Deputados no projeto de lei que cria regras de proteção a crianças e adolescentes no ambiente digital. A proposta agora vai para sanção do presidente Lula. O texto foi votado na Câmara na semana passada e precisou voltar ao Senado após sofrer alterações. O parecer do relator no Senado foi favorável ao projeto aprovado na Câmara, mas ele excluiu o trecho que obrigava as redes a informar às autoridades quando identificassem conteúdos de "adultização" e que determinava que as plataformas apagassem essas publicações. O texto entrou na lista de prioridades da Câmara após denúncias do influenciador Felca sobre a exploração de menores em plataformas e cria um conjunto de regras jurídicas para as big techs. A fiscalização, no entanto, é um desafio do projeto. Entenda.

Motta adia votação da PEC da blindagem de parlamentares por falta de acordo. Depois de duas horas de discussão, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, decidiu adiar a votação da PEC que poderia barrar as investigações de parlamentares sem a autorização do Congresso. PSD, PT, PDT, PCdoB e PSB foram contra o texto e votar a PEC ontem, e a deliberação foi adiada, a princípio, para a próxima semana. A ideia inicial da proposta de emenda é retomar o texto original da Constituição de 1988, que diz que os parlamentares não podem ser processados criminalmente sem prévia autorização de sua Casa. A licença também vale para prisão, com exceção de flagrante de crime inafiançável. A PEC entrou na pauta da Casa em acordo pelo fim do motim bolsonarista, após a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Saiba mais.

Haddad diz que taxas dos EUA 'vão machucar um pouco', mas que o Brasil tem condições de enfrentá-las. O ministro da Fazenda disse ontem em entrevista ao UOL News que o Brasil tem adotado uma postura proativa para "desobstruir canais" de negociação com o governo americano, mas também tem adotado uma "postura reativa" sobre possíveis decisões que Donald Trump ainda possa tomar. Fernando Haddad esclareceu que a negociação com os EUA se dá apenas no campo comercial. "Tudo que está sendo mobilizado nesse momento é para contestar os argumentos. Como é que um país que tem déficit com os EUA há 15 anos, mais de US$ 400 bilhões acumulados, pode ser sobretaxado por razões estranhas?", disse. O ministro defendeu ainda a cobrança de 10% de imposto de renda para quem ganha mais de R$ 1 milhão por ano e disse esperar que o Congresso Nacional honre seu compromisso com a reforma do IR. Veja trechos da entrevista.

Após cobrança de Lula, União Brasil e PP pressionam ministros para deixarem cargos. A cobrança de fidelidade feita pelo presidente durante a reunião ministerial da última terça-feira elevou a pressão interna de União Brasil e PP para desembarque do governo. Apesar de controlarem quatro ministérios e a Caixa Econômica Federal, os dois partidos, que estão montando uma federação, atuam em prol de uma candidatura presidencial do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Na noite de terça, Antônio Rueda, presidente do União Brasil, reagiu às cobranças e disse que elas mostram a "importância de uma força política que não se submete ao governo". A eventual saída dos dois partidos vai ampliar a instabilidade na base do governo no Congresso. Ela seria reduzida para 259 deputados, apenas dois a mais do que a metade. Saiba mais.

Presidente da Argentina é retirado de evento às pressas após caravana ser atacada. Javier Milei participava de um evento na cidade Lomas de Zamora, ao sul da Grande Buenos Aires, e foi alvo de pedras e garrafas. Milei estava acompanhado da sua irmã, Karina Milei, e do deputado José Luis Espert, e teve que ser retirado do local em uma motocicleta. Segundo o porta-voz presidencial, Manuel Adorni, ninguém se feriu no incidente. "Ativistas da velha política, do kirchnerismo puro e de um modelo de violência que só os homens das cavernas do passado desejam", disse ele nas redes sociais. O evento faz parte da campanha para as eleições legislativas em Buenos Aires, marcadas para 7 de setembro, mas o governo está abalado por denúncias de corrupção envolvendo a irmã do presidente, Karina Milei. Veja as imagens.

EUA deportam 2ª fugitiva do 8 de Janeiro que foi presa por imigração ilegal. O governo dos Estados Unidos deportou ontem para o Brasil Rosana Maciel Gomes, de 52 anos, que estava presa no país após entrar como imigrante ilegal um dia após a posse de Donald Trump. Rosana foi condenada a 14 anos de prisão por golpe de Estado, associação criminosa, dano a patrimônio público, dano a patrimônio tombado e abolição violenta do Estado democrático de Direito. Ela nega todos os crimes e chegou a Belo Horizonte em um avião com dezenas de brasileiros deportados. Rosana e mais três brasileiras — Cristiane da Silva, Raquel de Souza Lopes e Michelly Paiva — foram detidas na fronteira do México com o Texas, em janeiro de 2025. Era a terceira fuga dela desde que saiu o Brasil, em janeiro de 2024, para ir a Uruguai, Argentina, Colômbia, México e EUA.

Corinthians vence o Athletico no primeiro jogo das quartas da Copa do Brasil. O time paulista bateu o paranaense por 1 a 0 em plena Ligga Arena lotada e deu o primeiro passo para ir à semifinal da competição. A partida marcou a volta de Memphis Depay, recuperado de uma lesão muscular, mas foi a joia Gui Negão quem fez o único gol do jogo. O Athletico teve um gol anulado na etapa final. Dudu marcou, mas havia recebido assistência de Viveros com a mão e o VAR anulou o lance. O jogo de volta será daqui a duas semanas, dia 10 de setembro na Neo Química Arena. O Corinthians pode empatar para se classificar. Vitória do Athletico por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis. Veja como foi.

F1 entra na última etapa com Verstappen correndo em casa e McLaren na ponta

Os pilotos retornam às pistas da Fórmula 1 neste final de semana após as férias de verão para a etapa final do campeonato. Faltam 10 GPs e mais três corridas sprints para acabar a temporada e a briga pelo título segue acirrada entre a dupla da McLaren. Oscar Piastri segue na liderança, com 284, contra 275 de Lando Norris.

Max Verstappen ocupa a terceira posição, com 185 pontos, mas vai correr em casa e com a motivação de igualar o recorde de quatro vitórias no circuito, que é de Jim Clark. George Russell e Charles Leclerc são os pilotos que ocupam o quarto e o quinto lugar na tabela.

Confira a programação do GP da Holanda:

Sexta-feira, 29 de agosto

07h30 - Treino Livre 1

11h00 - Treino Livre 2

Sábado, 30 de agosto

06h30 - Treino Livre 3

10h00 - Classificação

Domingo, 31 de agosto