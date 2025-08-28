Topo

Secretário-geral da ONU diz que operação de Israel na Cidade de Gaza terá consequências devastadoras

28/08/2025 11h13

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - A expansão da operação militar de Israel na Cidade de Gaza terá "consequências devastadoras", disse o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, nesta quinta-feira.

Ele também afirmou que os esforços humanitários liderados pela ONU no enclave palestino estão sendo bloqueados, atrasados e negados, e que as mortes por fome são "resultado de decisões deliberadas que desafiam a humanidade básica".

"A fome da população civil nunca deve ser usada como método de guerra. Os civis devem ser protegidos. O acesso humanitário deve ser desimpedido", disse ele aos repórteres. "Não há mais desculpas. Chega de obstáculos. Chega de mentiras."

(Reportagem de Michelle Nichols)

