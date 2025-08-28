Se forem condenados pelo STF, militares e Bolsonaro devem perder patentes

Os militares do "núcleo crucial" da trama golpista, que serão julgados pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a partir da semana que vem, devem perder a patente, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que é capitão reformado do Exército.

O que aconteceu

A punição está prevista na Constituição e no Estatuto dos Militares. A perda vale para o oficial, da ativa ou da reserva, que for condenado a uma pena de mais de dois anos de prisão, na Justiça comum ou na Justiça Militar.

Nestes casos, cabe ao procurador-geral da Justiça Militar solicitar a punição. O processo de declaração de indignidade para oficialato é analisado tradicionalmente no âmbito do Superior Tribunal Militar. Mas, como houve decisões recentes do STF de chamar para si a responsabilidade de julgar os envolvidos na tentativa de golpe de Estado, a expectativa é que o Supremo decida sobre isso também.

O procurador-geral da Justiça Militar, Claudio de Bortolli, sinalizou que deverá pedir a perda de patentes após o julgamento. A informação foi revelada pelo jornal O Estado de S. Paulo e confirmada pelo UOL. O procurador-geral não descarta, inclusive, pedir a eventual perda das patentes diretamente para o STF.

A análise ocorrerá após a decisão no julgamento dos réus da trama golpista. Esse tipo de sanção é aplicada somente após o trânsito em julgado dos militares, isto é, depois de encerradas as possibilidades de recurso da condenação.

Seis dos oito réus do núcleo "crucial" da trama golpista são militares. São eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é capitão reformado, os generais Augusto Heleno, Braga Netto e Paulo Sérgio Nogueira, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier e o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, que é tenente-coronel.

Militares são acusados de cinco crimes. A PGR (Procuradoria-Geral da República) acusa os réus de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, e deterioração de patrimônio tombado.

Se condenados, as penas podem superar os 40 anos de prisão. Julgamento está previsto para começar na próxima terça e ir até o dia 12 de setembro. Caberá à Primeira Turma do STF julgar o caso. Os ministros avaliam ao final do julgamento eventuais detalhes da condenação e as penas.

Tradicionalmente, a atribuição de decidir sobre as patentes é da Justiça Militar. Mas o STF é o órgão máximo do Judiciário brasileiro, então os ministros da Turma podem entender que essa definição fica a cargo do próprio Supremo.