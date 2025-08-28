Salário mínimo 2025: confira o valor atualizado do piso nacional

O salário mínimo atualizado começou a ser creditado na conta dos trabalhadores em fevereiro, já com o valor de R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Apesar de a correção estar em vigor desde janeiro, o depósito só foi realizado no mês seguinte, pois os salários são pagos sempre após o período trabalhado. Dessa forma, o novo valor passou a aparecer no contracheque apenas agora.

O salário mínimo corresponde ao menor valor mensal que um empregado pode receber enquanto exerce função remunerada. Ele também serve como referência para benefícios previdenciários, sociais e trabalhistas pagos pelo governo federal.

O reajuste para R$ 1.518 representa um acréscimo de R$ 106, o que equivale a 7,5% de aumento — índice superior à inflação do período. Mesmo assim, o montante ficou abaixo do esperado devido ao corte de gastos aprovado no fim de 2024.

Mudança nas regras de cálculo

Antes, o reajuste do salário mínimo considerava a inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — geralmente mais favorável ao trabalhador do que o IPCA — somada à variação do PIB. Se essa fórmula fosse mantida, o valor chegaria a R$ 1.525.

Com a nova regra, foi incluído um limite de 2,5% para o crescimento das despesas públicas. Isso significa que, mesmo que o PIB apresente alta de 3,2%, o cálculo aplicará no máximo 2,5%.

O valor do piso salarial tem impacto direto em aposentadorias do INSS e em diversos programas sociais, o que explica a preocupação do governo em evitar aumentos muito expressivos, capazes de pressionar ainda mais o orçamento em um cenário de ajuste fiscal.