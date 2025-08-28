Topo

Sabalenka vence Polina Kudermetova e vai à 3ª rodada do US Open

28/08/2025 00h37

A bielorrussa Aryna Sabalenka deu mais um passo rumo ao bicampeonato do US Open com uma vitória contra a russa Polina Kudermetova nesta quarta-feira (27), pela segunda rodada do torneio em Nova York. 

A número um do mundo derrotou Kudermetova (67ª) na quadra central Arthur Ashe por 7-6 (7/4) e 6-2 em uma hora e 36 minutos. 

A russa, irmã mais nova da também tenista Veronika Kudermetova, colocou pressão sobre a atual campeã em um primeiro set equilibrado, que Sabalenka conseguiu vencer com sua extrema autoconfiança nos tiebreaks. 

A bielorrussa venceu 19 dos 20 tiebreaks que disputou nesta temporada. 

O golpe emocional foi demais para Kudermetova, que caiu numa espiral de 17 erros não forçados no segundo set. 

"O primeiro set foi muito equilibrado e muito agressivo. Foi muito rápido, e fiquei feliz por conseguir lidar com essa pressão e devolvê-la", disse Sabalenka. "No segundo set, me senti muito melhor na devolução e no saque". 

Sua próxima adversária será a canadense Leylah Fernández, vice-campeã deste Grand Slam em 2021. 

"Tenho que me concentrar em mim. Sei que se eu conseguir dar o meu melhor e lutar por cada ponto, terei minhas chances. Tento sempre dar o meu melhor em cada partida", acrescentou a vencedora da noite.

Sabalenka, que não perde uma semifinal em Nova York desde 2020, busca se tornar a primeira a repetir o título desde as três conquistas consecutivas de Serena Williams entre 2012 e 2014.

© Agence France-Presse

