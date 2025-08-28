Topo

Ruanda recebe sete migrantes como parte de acordo com EUA sobre deportações

28/08/2025 06h15

Um primeiro grupo de sete migrantes chegou a Ruanda como parte de um acordo para que o país receba pessoas deportadas dos Estados Unidos, informou nesta quinta-feira (28) o governo de Kigali.

"O primeiro grupo de sete migrantes selecionados chegou a Ruanda em meados de agosto (...) Três indivíduos expressaram o desejo de retornar aos seus países de origem e quatro desejam permanecer e construir suas vidas em Ruanda", declarou à AFP Yolande Makolo, porta-voz do governo.

Ruanda anunciou em 5 de agosto que receberia até 250 migrantes dos Estados Unidos e que poderia "aprovar cada indivíduo proposto para realocação".

O governo dos Estados Unidos iniciou uma campanha de deportação de migrantes. A administração Donald Trump negociou acordos polêmicos para enviar deportados a terceiros países, incluindo El Salvador, Uganda e Sudão do Sul.

Ruanda aceitou participar do acordo com Washington porque "quase toda família ruandesa já enfrentou as dificuldades do deslocamento", declarou Makolo há algumas semanas.

A porta-voz disse que as pessoas enviadas à Ruanda receberão treinamento, atendimento médico e habitação.

Defensores dos direitos humanos alertam que o envio de deportados para terceiros países pode violar o direito internacional, caso estas pessoas sejam levadas para países onde enfrentem risco de tortura, sequestro ou outros abusos.

Ruanda, com quase 13 milhões de habitantes, afirma ser um dos países mais estáveis da África e tem sido elogiado por sua infraestrutura moderna. 

O governo do presidente Paul Kagame foi acusado, no entanto, de abusos contra os direitos humanos, repressão de dissidentes políticos e restrição à liberdade de imprensa.

