Testamos AirPods Pro 2: 'cancelamento de ruído externo é caminho sem volta'

Depois que descobri o poder do cancelamento de ruído dos fones de ouvido sem fio, a minha vida nunca mais foi a mesma. Ao usar os AirPods Pro de 2ª geração e compará-los com outros que já testei, posso dizer com tranquilidade que o dispositivo da Apple ainda é um dos melhores do mercado nesse quesito.

O aparelho consegue reduzir bem os barulhos de fora e mantém você imerso no seu mundo de música, podcast e/ou audiolivro (na rua ou dentro de casa). Além disso, existem sensores que reconhecem o movimento da sua cabeça em um dos modos de áudio. Se você vira para a esquerda, o som reproduzido no fone da esquerda fica em destaque. E vice-versa, tornando tudo mais imersivo.

Mas atenção: somente quem tem produtos da marca consegue usar os fones em sua totalidade. Confira a seguir outras impressões que tive durante o teste:

O que mais gostei

Adaptável para diferentes pessoas. O modelo é do tipo intra-auricular (fica mais perto do canal auditivo). Vem com quatro tamanhos de ponteiras de silicone (PP, P, M e G). Nem todos os fones sem fio que já usei ficaram confortáveis nos meus ouvidos e bem firmes ao fazer atividade física. Não tive problemas com os da Apple ao usar o tamanho P.

Diferentes tamanhos de ponteira Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

Áudio imersivo e excelente cancelamento de ruído. O isolamento acústico é duas vezes maior do que a sua primeira versão. Para ativar é só segurar a haste por alguns segundos, e o mundo ao redor fica mais baixo, priorizando o som que sai dos fones.

Mesmo com eles no modo silencioso, os fones isolam bem os barulhos (alguns ficam imperceptíveis). A primeira sensação ao ligar o cancelamento de ruído é de ouvido entupido. Mas não durou nem um segundo e senti isso só da primeira vez que usei. Depois acostumei e a experiência foi ótima na academia, metrô, ônibus etc.

Se você precisar de alguns minutos isolado em seu mundo, nem as conversas que estão acontecendo perto de você dá para ouvir direito —isso, claro, se ninguém estiver gritando ao seu lado.

Imagem: Bruna Souza Cruz

Modo ambiente é ótimo para quando estamos na rua. Isso porque ele diminui a intensidade de barulhos altos (como sirenes e buzinas). Ao mesmo tempo, mantém os sons —digamos menos barulhentos - ao redor. Segundo a Apple, os AirPods Pro fazem esses ajustes 48 mil vezes por segundo.

Controle de gestos nas hastes é preciso. A maioria dos comandos é feita a partir de toques ou pressionando essa área. As respostas foram sempre imediatas durante os testes. Uma novidade em comparação com a geração anterior é poder aumentar e diminuir o volume deslizando o dedo para cima ou para baixo.

Detecção de conversa é um recurso útil. No modo ambiente, quando você fala algo, ele diminui o volume do que está tocando e prioriza a voz de quem está falando. É útil quando você está num ambiente que não é possível ficar totalmente imerso no som dos fones.

Bateria. Oferece até seis horas de uso, segundo a Apple. Com carga completa da caixinha, totaliza até 30 horas.

A geração anterior aguentava quatro horas e 24 horas, respectivamente. Uma vantagem é que, com alguns minutos no estojo da 2ª geração, ele já garante um uso de algumas horas (cinco minutos para cada uma hora de áudio ou conversação, diz a Apple).

Estojo de recarga dos fones de ouvido Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

Minha rotina média de uso dos fones ao longo de dois meses foi:

2h no trajeto de ida e volta do trabalho —a maior parte com o isolamento de ruído ativado.

1h na academia 3 vezes na semana —priorizei o modo ambiente;

Até 30 minutos para atividades gerais, como edição de vídeos em torno de dois na semana;

Alguns minutos de ligações e/ou ouvindo áudios no WhatsApp diariamente.

Sendo assim, tive momentos de carregar os fones e o estojo no domingo e só precisar recarregar os AirPods Pro 2ª geração sete dias depois.

Leveza. Cada fone pesa 5,3 gramas. O estojo de recarga pesa 50,8 gramas.

Estojo de recarga da bateria vem com alto-falante. Com isso, em caso de perda, é possível fazer a caixinha gerar um som para você tentar localizá-la.

Destaque para a entrada lightning de recarga Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

Pontos de atenção

Dependência do ecossistema Apple. O que é uma vantagem vira uma desvantagem para quem não tem um iPhone ou outro aparelho da Apple.

Os fones são ótimos, mas funcionam melhor com outro produto da marca em sua totalidade de recursos, o que acaba restringindo os consumidores. Um exemplo é a assistente Siri, que não funciona para comando de voz nesse caso.

E não se surpreenda se levar alguns minutos para conseguir fazer os fones reconhecerem outros dispositivos que não sejam da Apple . O processo de conectá-los via Bluetooth não é tão rápido como em um iPhone. É preciso ir nas configurações e seguir alguns passos.

Não é um impeditivo de uso, mas é importante saber o que pode acontecer. Tentamos por cinco vezes fazer um Samsung Galaxy S23 FE reconhecê-los. A mensagem recorrente era de que não era possível conectar os fones pelo Bluetooth.

Não são tão discretos e existem fones menores. A cor branca dos fones e a haste são duas características icônicas do produto da Apple. Eles possuem um design diferente do padrão da concorrência (menor e sem a haste), o que pode atrair ou afastar - como quem deseja usar um dispositivo dessa categoria sem que ele se destaque nas orelhas.

Quem deve gostar?

Sendo objetiva: vale para quem já tem um iPhone ou vai comprar um em breve —e, claro, pode investir cerca de R$ 2 mil num aparelho do tipo. A conexão dos fones será automática e rápida, além de facilitar o acesso a recursos como os da Siri e os dados da bateria.

Os AirPods Pro 2ª geração são interessantes para usos variados, como no trabalho (reuniões, chamadas de vídeo), no dia a dia (durante uma caminhada na rua ou exercício na academia) e até nos estudos (caso você consiga se manter concentrado e usar fones ao mesmo tempo).

O cancelamento de ruído externo é definitivamente um caminho sem volta

AirPods Pro 2ª geração e estojo de recarga Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

O público gamer pode gostar mais de modelos circoauriculares (que possuem um arco na cabeça, partes almofadadas e que isolam as orelhas).

Como o preço não é dos mais baratos, se a pessoa tem um Android e não tem nenhum outro produto da Apple, será mais vantajoso investir em fones de outra marca.

Carregamento por indução Imagem: Reprodução/Apple

Recursos extras

Oferece a opção de áudio espacial. No qual usa a câmera do iPhone para personalizar o som gerado nos fones com base no tamanho da sua cabeça e formato do ouvido.

O estojo de recarga também funciona com o carregador de bateria dos relógios Apple Watch.

