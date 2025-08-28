Redes de postos de combustíveis investigados na Carbono Oculto usaram fundos para ocultar patrimônio, diz promotor

SÃO PAULO (Reuters) - Redes de postos de combustíveis investigados na operação Carbono Oculto, deflagrada nesta quinta-feira, usaram fundos de investimento para ocultar seu patrimônio, disse o promotor do Ministério Público paulista João Paulo Gabriel, que atuou nas investigações.

Também em entrevista coletiva na sede do MP de São Paulo, o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, apontou também que o crime organizado tem usado fintechs na lavagem de dinheiro.

(Reportagem de Patrícia Vilas Boas)