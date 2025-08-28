Reag Investimentos e Ciabrasf dizem colaborar integralmente com autoridades na Carbono Oculto

A Reag Investimentos e a Companhia Brasileira de Serviços Financeiros (Ciabrasf) informaram nesta quinta-feira, 28, em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que estão colaborando integralmente com as autoridades competentes, no âmbito da Operação Carbono Oculto, força-tarefa contra o crime organizado no País que atinge a região da Avenida Faria Lima, o setor de combustíveis e o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Nesta quinta-feira, a Operação cumpre mandados de busca e apreensão nas sedes das empresas. "Trata-se de procedimento investigativo em curso", dizem.

Segundo as empresas, estão sendo fornecidas as informações e documentos solicitados, e elas "permanecerão à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários".

Nesta quinta-feira, a Avenida Faria Lima, principal centro financeiro do País, amanheceu com equipes da Polícia Federal, Polícia Militar, Promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), além de agentes e fiscais das Receitas Estadual e Federal.

A Operação Carbono Oculto é a maior feita até hoje para combater a infiltração do crime organizado na economia formal do País.

Ao todo 1.400 agentes cumprem 200 mandados de busca e apreensão mirando 350 alvos em dez Estados contra envolvidos no domínio de toda a cadeia produtiva da área de combustíveis, parte da qual foi capturada pelo PCC. Só a Faria Lima concentra 42 dos alvos - empresas, corretoras e fundos de investimentos - em cinco endereços na região.