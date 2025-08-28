Topo

Reag confirma busca e apreensão em sede em operação Carbono Oculto

28/08/2025 10h06

(Reuters) - A Reag Investimentos e CiabraSF anunciaram nesta quinta-feira que suas sedes foram incluídas em mandados de busca e apreensão no âmbito da operação Carbono Oculto, do Ministério Público de São Paulo.

A megaoperação, envolvendo cerca de 1.400 agentes de vários órgãos públicos, mira um esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, com participação de fundos de investimento e fintechs usados para lavar os recursos que, segundo investigadores, têm ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

"Trata-se de procedimento investigativo em curso", afirmou a Reag em fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

"As companhias esclarecem que estão colaborando integralmente com as autoridades competentes, fornecendo as informações e documentos solicitados, e permanecerão à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários", acrescentaram.

(Por Paula Arend Laier)

