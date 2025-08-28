'Quanto mais candidatos a direita tiver, melhor', diz Lula sobre 2026

O presidente Lula (PT) afirmou hoje que, quanto mais candidatos de direita disputarem a presidência em 2026, melhor.

O que aconteceu

O presidente foi questionado sobre uma fala de Romeu Zema (Novo). O governador de Minas Gerais defendeu a pulverização da direita nas próximas eleições. "Eu também acho melhor. Quanto mais candidato eles tiverem, melhor", disse Lula em entrevista ao Balanço Geral MG, da Record.

Lula defendeu que o Brasil precisa de mais lideranças políticas nacionais. Para ele, não há outras lideranças além dele e de Getúlio Vargas "Jamais eu pedirei para o presidente de um partido não lançar candidato", declarou.

Apesar de defender mais candidaturas, o petista avalia que a eleição de 2026 será polarizada. Segundo ele, não haverá espaço para terceira via. "Podem surgir dez times em Minas Gerais, mas o Cruzeiro e o Atlético estarão sempre polarizados. Então, as eleições vão ser polarizadas, e é bom. No mundo inteiro, a eleição é polarizada."

Tarifaço de Trump

Lula voltou a dizer que os Estados Unidos não estão dispostos a negociar com o Brasil. Também falou que a população americana é quem vai sofrer com o tarifaço de 50% imposto aos produtos brasileiros.

A hora que ele [Trump] quiser conversar, o Lulinha paz e amor está pronto para conversar. Mas não pensem que o Lula vai ficar mendigando uma conversa, não, Lula vai procurar outros parceiros.