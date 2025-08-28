Preso por matar gari leva bronca de juíza por trocar advogados: 'Tumulto'

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, assassino confesso do gari Laudemir de Souza Fernandes, estabeleça em definitivo quem será responsável por sua defesa, após uma troca sucessiva de advogados.

O que aconteceu

Troca recorrente de advogados tem causado "tumulto processual". A afirmação é da juíza Ana Carolina Rauen Lopes de Souza, do Tribunal do Júri - 1º Sumariante da Comarca de Belo Horizonte.

Renê deverá "informar expressamente quem é o advogado" que o representará, afirmou a magistrada. Ana Carolina determinou que tudo isso seja resolvido "em caráter de urgência" para o devido prosseguimento da ação penal.

Desde que foi preso pelo assassinato de Laudemir, Renê já trocou de advogado em três ocasiões. A atual situação da defesa do empresário é incerta, com dois advogados aptos a defendê-lo: um com atuação em Minas Gerais, e o outro no Rio de Janeiro.

Entenda as trocas

No ato de sua prisão, na segunda-feira (11), Renê contratou três advogados para defendê-lo. No entanto, uma semana depois de contratados, Leonardo Guimarães Salles, Leandro Guimarães Salles e Henrique Vieira Pereira, do escritório Ariosvaldo Campos Pires Advogados, deixaram o caso.

Na ocasião, Leonardo Salles disse que deixou a defesa do empresário por "motivo de foro íntimo". Em nota, ele explicou que a decisão ocorreu após falar reservadamente com Renê, mas não deu maiores detalhes.

Em seguida, Renê contratou Dracon Cavalcante para assumir sua defesa. O advogado, com registro da OAB em Minas Gerais, ficou poucos dias no cargo, até ser trocado por Bruno Silva Rodrigues, que tem atuação no estado do Rio de Janeiro.

Dracon e Bruno dizem que ainda não sabem qual deles será o responsável pela defesa de Renê. Ao UOL, Bruno explicou que aguarda o empresário se manifestar sobre quem será o advogado que o representará nos tribunais. Na prática, Renê não tem uma defesa constituída.

Empresário quer trabalho conjunto dos dois advogados, destacou Dracon. "A intenção do Renê é que a gente trabalhe juntos. Se ele confirmar isso, a gente vai trabalhar junto. Agora, se ele falar que é só eu, o do Rio sai; e se ele falar que é o do Rio, eu saio. Eu acredito que o Renê vai falar que quer os dois porque ele já manifestou que seria nós dois. Temos agora que esperar o Renê comunicar a decisão dele à juíza para não haver problema de confusão processual".

Renê segue preso preventivamente. O empresário alega que atirou acidentalmente em Laudemir e disse estar arrependido do crime. Ele deverá responder por duplo homicídio qualificado.

Relembre o caso

Laudemir de Souza Fernandes era gari e trabalhava há cerca de sete anos na Localix Serviços Ambientais Imagem: Cedido ao UOL

Renê confessou que matou Laudemir após discussão de trânsito. O gari estava em horário de trabalho quando Renê passou pela rua onde ele e outros garis faziam a coleta do lixo. Ele discutiu com a motorista do caminhão de lixo. Laudemir e outros garis saíram em defesa colega. O empresário pegou a arma e atingiu a vítima na região torácica. O coletor foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, mas morreu.

Empresário fugiu do local do crime e foi preso enquanto treinava em uma academia de alto padrão. A prisão ocorreu horas depois do assassinato, no bairro Estoril, área nobre da capital mineira.

Acusado alegou que pegou a arma da esposa para garantir a própria segurança no caminho até a empresa onde trabalhava, em Betim. No depoimento em que confessou o crime, ele relatou que no dia do ocorrido saiu de casa por volta das 8h05, pegou a pistola calibre .380 da mulher, a delegada Ana Paula Lamego Balbino, sem que ela percebesse.

A Corregedoria da Polícia Civil apura se houve omissão por parte da delegada. Ela está afastada do trabalho por tratamento de saúde.

Empresário afirmou que aquela "foi a primeira vez" que pegou a arma. No depoimento, ele justifica que pegou a pistola "pelo fato de estar indo para local perigoso e que não conhecia muito bem as vias" para chegar até a sede da empresa e que, por ser natural de outro estado (Rio de Janeiro) se disse receoso de andar desarmado.

À polícia, ele contou que a arma seria usada em caso de proteção pessoal, porque estava muito tenso. Renê ressaltou que não pensou que teria acertado o tiro em Laudemir e afirmou estar arrependido "por ter jogado fora a vida da vítima, dele [mesmo], atrapalhado a vida da esposa, do filho [que ele tem com outra mulher] e da família da vítima".