Presidente da China receberá líderes de Rússia e Coreia do Norte em desfile militar

Por Joe Cash e Ryan Woo

PEQUIM (Reuters) - O presidente chinês, Xi Jinping, estará cercado pelos líderes de algumas das nações mais sancionadas do mundo -- Rússia, Coreia do Norte, Irã e Mianmar -- em um desfile militar na próxima semana em Pequim, em uma demonstração de solidariedade contra o Ocidente.

O presidente russo, Vladimir Putin, e o líder norte-coreano, Kim Jong-Un, participarão do desfile do "Dia da Vitória" em 3 de setembro, marcando o fim da Segunda Guerra Mundial após a rendição formal do Japão -- a primeira vez que aparecem em público ao lado de Xi.

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, também deverá participar enquanto dezenas de milhares de soldados marcham pela capital chinesa, completando um quarteto que os analistas políticos e econômicos ocidentais descrevem como o Eixo da Revolta.

O chefe da junta de Mianmar, Min Aung Hlaing, que raramente viaja para o exterior, também estará presente, informou o Ministério das Relações Exteriores da China na quinta-feira.

Quase nenhum líder ocidental estará entre os 26 chefes de Estado ou de governo estrangeiros presentes no desfile, que, segundo analistas políticos, demonstrará a influência de Xi sobre as nações que pretendem remodelar a ordem global liderada pelo Ocidente.

"Xi Jinping está tentando mostrar que é muito forte, que ainda é poderoso e bem recebido na China", disse Alfred Wu, professor associado da Lee Kuan Yew School of Public Policy, Universidade Nacional de Cingapura.

"Quando Xi era apenas um líder regional, ele admirava Putin e via o tipo de líder com quem poderia aprender -- e agora ele é um líder global. Ter Kim ao seu lado também destaca como Xi agora também é um líder global."

Uma coalizão de Estados empenhados em remodelar a ordem global liderada pelo Ocidente, o "Eixo da Revolta" busca minar os interesses dos EUA, seja em relação a Taiwan ou bloqueando rotas de navegação, e procurou minar as sanções ocidentais fornecendo linhas de vida econômicas uns aos outros, dizem os analistas.

Os únicos chefes de Estado ou de governo ocidentais presentes nos eventos em Pequim são Robert Fico, primeiro-ministro da Eslováquia, país membro da União Europeia, e Aleksander Vucic, presidente da Sérvia.

Fico tem sido um oponente da sanção à Rússia por sua guerra contra a Ucrânia e rompeu com a UE ao visitar Moscou. Vucic também visitou Moscou em maio e deseja boas relações com a Rússia e a China, mas afirma que a Sérvia continua comprometida com a adesão à UE.

PARCERIA ESTRATÉGICA

A Rússia, que Pequim considera um parceiro estratégico, foi atingida por várias rodadas de sanções ocidentais impostas após a invasão da Ucrânia em 2022, com sua economia à beira de entrar em recessão.

Putin, procurado pelo Tribunal Penal Internacional por acusações de crime de guerra por deportar ilegalmente centenas de crianças da Ucrânia, viajou pela última vez à China em 2024. Ele é amplamente condenado ao ostracismo pelo Ocidente e evitou fazer grandes concessões em relação à Ucrânia, no momento em que o presidente dos EUA, Donald Trump, está lutando para acabar com a guerra no país.

A Coreia do Norte, um aliado formal do tratado da China, está sob sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas desde 2006 devido ao desenvolvimento de armas nucleares e mísseis balísticos. Kim visitou a China pela última vez em janeiro de 2019.

A China, segunda maior economia do mundo, compra cerca de 90% das exportações de petróleo sancionadas do Irã e continua a adquirir metais de terras raras essenciais para a fabricação de turbinas eólicas, dispositivos médicos e veículos elétricos de Mianmar.