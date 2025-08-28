Topo

Notícias

Por que o sono no sofá parece vir mais rápido do que na própria cama?

Sono no sofá é gostoso, mas ela não substitui a cama de verdade - iStock
Sono no sofá é gostoso, mas ela não substitui a cama de verdade Imagem: iStock
do UOL

Colaboração para VivaBem

28/08/2025 14h59

Curiosamente, o sofá costuma ser mais convidativo para o sono do que a própria cama. No sofá, o sono chega quase sem esforço, muitas vezes embalado por um filme calmo ou de ritmo lento. Mas, ao se levantar e ir para o quarto, o cérebro entende que precisa "recomeçar" o processo de adormecer, o que pode levar cerca de dez minutos.

É por isso que tanta gente relata perder o sono justamente ao deitar no travesseiro. O que falta é a chamada inércia do sono — aquele estado que permite prolongar a sonolência natural em vez de interrompê-la.

Relacionadas

Dobra tempo de espera por cirurgia de transplante de córnea no Brasil

Medo de abandono: sinais de que ele está presente na sua vida e como lidar

Parasita 'desliga' dor ao penetrar na pele e pode inspirar medicamentos

O que fazer, ou não, para dormir

Outro fator que explica por que a cama parece menos acolhedora é o ritual antes de dormir. Escovar os dentes sob luz forte, lavar o rosto com água fria, trocar de roupa e até discutir os planos do dia seguinte funcionam como pequenas ativações do cérebro. Quando, finalmente, a pessoa se deita, já perdeu aquela sonolência natural que sentia no sofá.

A solução é criar um ritual de transição mais suave, que mantenha o corpo no mesmo ritmo de relaxamento iniciado na sala. Isso pode incluir uma leitura leve, um exercício de respiração ou até a mesma atividade calma que ajudou o sono a surgir no sofá. O importante é treinar a mente para associar a cama exclusivamente ao descanso — e não ao estado de vigília.

Sofá não é cama - e o corpo sente

Embora o sofá seja prático para cochilos rápidos, ele não substitui a cama de verdade. O motivo é simples: enquanto os colchões são pensados para se adaptar ao corpo e até corrigir problemas ortopédicos, o sofá é escolhido mais pelo design, tamanho e maciez. E maciez não significa conforto.

Se ele afunda demais, sobrecarrega a bacia; se é duro demais, não acompanha as curvas naturais da coluna. Somado ao fato de ser usado por pessoas de pesos e alturas diferentes, o estofado deforma mais rápido.

Resultado: dores nas costas, insônia, cansaço persistente, torcicolos e até aumento da temperatura corporal, dependendo do tecido. O corpo até relaxa por alguns minutos, mas, em longas horas de sono, cobra a fatura.

*Com informações de reportagens publicadas em 02/05/2023 e 19/12/2017

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Caminho difícil para PSG e Real Madrid na Liga dos Campeões, Barça tem mais sorte

Lula diz que Zema mente, é 'falso humilde' e deveria 'comer abacaxi com casca'

Gilmar diz que interferência dos EUA é 'imprópria' no caso Bolsonaro e cita 'arquivos Epstein'

Médico legista saca arma durante reunião em condomínio de alto padrão na zona sul de SP

Swiatek perde um set mas se classifica para 3ª rodada do US Open

Pintura saqueada pelos nazistas avistada na Argentina desaparece novamente

Bia Haddad vence e avança à 3ª rodada do US Open

Jornalista esportivo é atropelado por touro na Espanha; vídeos impressionam

Kennedy diz que CDC deve cumprir agenda de Trump após Casa Branca demitir diretora

Chefe de governo alemão considera 'evidente' que não haverá encontro entre Zelensky e Putin

'Caminhamos a passos largos pra virar narcoestado', afirma professor da FGV