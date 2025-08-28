População brasileira chega a 213,4 milhões em julho de 2025
Destaques
- São Paulo é o estado mais populoso do país, com 46 milhões de habitantes, o que representa 21,6% da população. É quase o mesmo de dizer que um em cada cinco brasileiros mora em São Paulo.
- Roraima, com 738.772, é o estado menos populoso.
- A cidade de São Paulo é a mais populosa do país, com 11,9 milhões de habitantes.
- Se a capital paulista fosse um estado, seria mais populosa do que 23 estados brasileiros, perdendo apenas para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.
- Entre as capitais, Palmas, no Tocantins, tem a menor população, 328,5 mil pessoas.
- Serra da Saudade, em Minas Gerais, é a menor cidade brasileira, com 856 habitantes.
Confira a população de todas as unidades da federação:
- São Paulo: 46,1 milhões
- Minas Gerais: 21,4 milhões
- Rio de Janeiro: 17,2 milhões
- Bahia: 14,9 milhões
- Paraná: 11,9 milhões
- Rio Grande do Sul: 11,2 milhões
- Pernambuco: 9,6 milhões
- Ceará: 9,3 milhões
- Pará: 8,7 milhões
- Santa Catarina: 8,2 milhões
- Goiás: 7,4 milhões
- Maranhão: 7,0 milhões
- Amazonas: 4,3 milhões
- Paraíba: 4,2 milhões
- Espírito Santo: 4,1 milhões
- Mato Grosso: 3,9 milhões
- Rio Grande do Norte: 3,5 milhões
- Piauí: 3,4 milhões
- Alagoas: 3,2 milhões
- Distrito Federal: 3,0 milhões
- Mato Grosso do Sul: 2,9 milhões
- Sergipe: 2,3 milhões
- Rondônia: 1,8 milhão
- Tocantins: 1,6 milhão
- Acre: 884,4 mil
- Amapá: 806,5 mil
- Roraima: 738,8 mil
