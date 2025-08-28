Topo

Notícias

População brasileira chega a 213,4 milhões em julho de 2025

28/08/2025 10h23

Destaques

  • São Paulo é o estado mais populoso do país, com 46 milhões de habitantes, o que representa 21,6% da população. É quase o mesmo de dizer que um em cada cinco brasileiros mora em São Paulo.
  • Roraima, com 738.772, é o estado menos populoso.
  • A cidade de São Paulo é a mais populosa do país, com 11,9 milhões de habitantes.
  • Se a capital paulista fosse um estado, seria mais populosa do que 23 estados brasileiros, perdendo apenas para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.
  • Entre as capitais, Palmas, no Tocantins, tem a menor população, 328,5 mil pessoas.
  • Serra da Saudade, em Minas Gerais, é a menor cidade brasileira, com 856 habitantes.

Confira a população de todas as unidades da federação:

  • São Paulo: 46,1 milhões
  • Minas Gerais: 21,4 milhões
  • Rio de Janeiro: 17,2 milhões
  • Bahia: 14,9 milhões
  • Paraná: 11,9 milhões
  • Rio Grande do Sul: 11,2 milhões
  • Pernambuco: 9,6 milhões
  • Ceará: 9,3 milhões
  • Pará: 8,7 milhões
  • Santa Catarina: 8,2 milhões
  • Goiás: 7,4 milhões
  • Maranhão: 7,0 milhões
  • Amazonas: 4,3 milhões
  • Paraíba: 4,2 milhões
  • Espírito Santo: 4,1 milhões
  • Mato Grosso: 3,9 milhões
  • Rio Grande do Norte: 3,5 milhões
  • Piauí: 3,4 milhões
  • Alagoas: 3,2 milhões
  • Distrito Federal: 3,0 milhões
  • Mato Grosso do Sul: 2,9 milhões
  • Sergipe: 2,3 milhões
  • Rondônia: 1,8 milhão
  • Tocantins: 1,6 milhão
  • Acre: 884,4 mil
  • Amapá: 806,5 mil
  • Roraima: 738,8 mil

*Matéria alterada às 10h58 para acréscimo de informação

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

'Congresso contra o povo' lidera trending topics em meio à PEC da blindagem

Ilha das Cobras: como é a região proibida onde lancha naufragou em SP

Presidente do México não ofereceu asilo a Maduro; áudio foi criado por IA

Morre acordeonista argentino Raúl Barboza, considerado rei do chamamé

'The Economist' põe na capa Bolsonaro de 'Viking do Capitólio'

Cerca de 50 estudantes de Gaza viajam para a Irlanda com bolsas universitárias

Gaza: ONU denuncia uso da fome como arma contra palestinos e alerta para desaparecimentos forçados

Médico legista saca arma durante reunião em condomínio de alto padrão na zona sul de SP

México descarta um acordo de livre comércio com o Brasil

Combustível adulterado pelo PCC tinha 180 vezes mais metanol que o indicado

Metade dos membros de gangues haitianas agora são crianças, diz ONU