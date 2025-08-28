Topo

Notícias

Plataforma Kick afirma que França 'se aproveita' da morte de usuário em live

28/08/2025 16h23

A plataforma australiana de streaming Kick acusou nesta quinta-feira (28) o governo francês de se aproveitar da morte de um homem ao vivo, após uma ministra prometer tomar medidas legais.

Kick está no centro das atenções na França depois que um francês de 46 anos faleceu em 18 de agosto durante uma transmissão ao vivo em seu canal, na qual ele aparecia sendo aparentemente maltratado por dois colegas.

A ministra dos Assuntos Digitais, Clara Chappaz, afirmou na terça-feira que a França processaria a plataforma por "negligência", acusando Kick de violar uma lei de 2004 que regula conteúdos online.

Os médicos legistas consideraram que a morte de Raphael Graven, conhecido na internet como "Jean Pormanove", "não foi de origem traumática e não esteve relacionada à intervenção de terceiros".

A plataforma afirmou em um comunicado que está decepcionada "ao saber que a mídia foi informada das ações da ministra antes da Kick, o que sugere que não se trata da segurança dos criadores, da segurança dos clientes ou do bem-estar da indústria, mas sim de uma narrativa politizada que se aproveita de uma trágica perda pessoal".

A Kick destacou que, ao tomar conhecimento da morte do streamer, imediatamente "removeu o conteúdo que mostrava seu falecimento" e suspendeu todas as contas relacionadas enquanto aguardava as investigações.

Em um anúncio separado na terça-feira, os promotores de Paris indicaram que haviam aberto uma investigação sobre a plataforma.

kp-as/rlp/hgs/mb/lm/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Orplana manifesta apoio à Operação Carbono Oculto e diz desconhecer fraudes

Unesco alerta para escassez mundial de professores

Chefe da ONU lamenta 'catálogo de horrores sem fim' em Gaza, onde Israel amplia ofensiva

Messi, Mastantuono e duas novidades na lista de convocados da Argentina

Goleiro Arnau Tenas troca PSG pelo Villarreal

Plataforma Kick afirma que França 'se aproveita' da morte de usuário em live

Empresário do PCC usou 18 lojas de conveniência para lavar dinheiro, diz MP

Meio-campista dominicano Pablo Rosario deixa Nice e assina com Porto

Medvedev é multado em US$ 42.500 por conduta antidesportiva no US Open

Camex mantém tarifa de 10,8% sobre borracha natural importada de fora do Mercosul

'É óbvio' que encontro entre Putin e Zelensky não vai ocorrer, diz líder alemão