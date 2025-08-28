Topo

PIB dos EUA (2ª leitura) sobe 3,3% no segundo trimestre de 2025, superando previsão

São Paulo

28/08/2025 09h42

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos teve alta anualizada de 3,3% no segundo trimestre de 2025, de acordo com a segunda estimativa do Departamento de Comércio do país, publicada nesta quinta-feira, 28. A primeira leitura, divulgada há cerca de um mês, havia apontado avanço de 3%. A previsão de analistas consultados pela FactSet para a segunda estimativa era de aumento de 3,2%. No primeiro trimestre de 2025, o PIB dos EUA mostrou contração anualizada de 0,5%.

