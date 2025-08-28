Topo

PF faz operação contra desvios de R$ 23 bilhões no setor de combustíveis

Policiais federais foram às ruas; 350 são alvos de operação que investiga sonegação via postos de combustíveis Imagem: Divulgação/PF
do UOL

Colaboração para o UOL

28/08/2025 07h27

A Polícia Federal e a Receita Federal fazem uma megaoperação na manhã de hoje que mira desvios no setor de combustíveis. A investigações apontam que os desvios chegam a R$ 23 bilhões e teriam ligação com facções criminosas.

O que aconteceu

Agências fazem operações simultâneas contra o crime organizado no setor combustíveis. Agentes cumprem 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto e fazem parte da Operação Quasar, que já bloqueou R$ 1,2 bilhão em bens e serviços. De acordo com a PF, o esquema utilizava fundos de investimento para ocultar patrimônios de origem ilícita e tem indícios de ligação com facções criminosas.

Teia complexa dificultava identificação. No esquema, fundos de investimento tinham participação em outros fundos ou empresas para ocultar a origem dos recursos. Para isso, era feitas transações de compra e venda de imóveis e títulos entre empresas do mesmo grupo.

Outra operação mira rede de lavagem de dinheiros no rede Paraná. Agentes fazem arte da Operação Tank e identificaram o que definem como uma das "maiores redes de lavagem de dinheiro no estado". O grupo criminoso atuava desde 2019 e é suspeito de ter lavado pelo menos R$ 600 milhões e de ter movimentando mais de R$ 23 bilhões por meio de uma rede empresas, composta de postos de combustíveis, distribuidoras, holdings, empresas de cobrança. Quatorze mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Cerca de R$ 1 bilhão já foi bloqueado 41 pessoas e 255 empresas.

Neste esquema, investigados fracionavam depósitos e usavam brechas no Sistema Financeiros Nacional. A estratégia utilizada pela rede para ocultar a origem dos recursos era o fracionamento de depósitos de dinheiro em espécie (que chega a R$ 594 milhões). Os investigados também se utilizavam de "laranjas" e faziam transações cruzadas, fraudes contábeis e simulação de aquisição de bens e serviços.

Adulteração de combustíveis em 46 postos. A megaoperação descobriu que postos de combustíveis em Curitiba adulteravam gasolina de gasolina e praticavam a "bomba baixa", quando o volume abastecido é inferior ao indicado.

