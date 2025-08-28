Topo

Notícias

Petróleo sobe enquanto mercado aguarda declaração de Trump sobre Rússia e Ucrânia

28/08/2025 17h56

Por Shariq Khan

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam em alta nesta quinta-feira, recuperando-se das perdas iniciais, depois que a Casa Branca disse que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não ficou feliz quando soube que a Rússia atacou a Ucrânia com mísseis e drones durante a noite.

Os futuros do petróleo Brent subiram 0,8%, para fechar a US$68,62 por barril, enquanto os futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiram 0,7%, para fechar a US$64,60 por barril.

A Rússia atingiu a Ucrânia com mísseis mortais e ataques de drones na madrugada de quinta-feira, matando pelo menos 21 pessoas em Kiev, segundo autoridades da cidade. Enquanto isso, os militares ucranianos disseram que usaram drones para atingir duas refinarias de petróleo russas durante a noite.

Trump fará uma declaração sobre a situação ainda nesta quinta-feira, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, aos repórteres. Ambos os índices de referência do petróleo estavam em queda de cerca de 1% no início da sessão, mas ficaram positivos após seus comentários.

Os comerciantes também estão atentos à resposta da Índia à pressão dos EUA para parar de comprar petróleo russo, depois que Trump dobrou as tarifas sobre as importações da Índia para até 50% na quarta-feira.

As exportações de petróleo russo para a Índia devem aumentar em setembro, disseram os comerciantes, desafiando a pressão dos EUA.

Os preços do petróleo estiveram sob pressão no início da sessão, com os comerciantes se preparando para uma menor demanda de combustível após o fim de semana prolongado do Dia do Trabalho nos EUA.

A oferta de petróleo também deve aumentar devido a um plano da Opep+ de aumentar a produção de setembro em 547.000 barris por dia.

(Reportagem adicional de Sam Li, em Pequim, e Siyi Liu, em Cingapura)

