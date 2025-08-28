Topo

Notícias

Petróleo fecha em alta após falas de Trump sobre guerra na Ucrânia

28/08/2025 17h48

Após operar em números vermelhos durante a maior parte da jornada, o preço do petróleo finalmente fechou em alta nesta quinta-feira (28), impulsionado pelos comentários do presidente americano, Donald Trump, sobre os últimos desdobramentos da guerra na Ucrânia.

O preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em outubro subiu 0,84%, a 68,62 dólares.

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate para entrega no mesmo mês, aumentou 0,70%, a 64,60 dólares.

Mais uma vez, "a situação é instável entre Kiev, Moscou e Washington" e, como resultado, o mercado de petróleo está oscilando, declarou à AFP Stephen Schork, do The Schork Group.

A Casa Branca disse nesta quinta-feira que Trump não está satisfeito, mas tampouco surpreso, com os últimos ataques russos contra Kiev, que causaram a morte de pelo menos 19 pessoas, incluindo quatro crianças, declarou sua porta-voz, Karoline Leavitt.

Para o mandatário, "talvez ambas as partes não estejam preparadas para pôr fim a este conflito por conta própria", acrescentou Leavitt após esse bombardeio noturno, um dos maiores da Rússia desde a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022.

"A Rússia lançou este ataque contra Kiev e, da mesma maneira, a Ucrânia atacou refinarias russas", continuou Leavitt, contrastando os dois lados beligerantes.

Trump tem mantido uma intensa atividade diplomática em prol da paz na Ucrânia, primeiro reunindo-se com seu contraparte russo, Vladimir Putin, no Alasca, e pouco depois recebendo o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e líderes europeus na Casa Branca.

"Realmente não se materializou nada nessas reuniões', enfatizou Schork.

Embora a Casa Branca pudesse decidir endurecer suas sanções ao petróleo russo, como ameaça regularmente, para o analista não está claro se isso faria subir os preços do petróleo.

Por outro lado, os operadores temem que nos próximos meses a oferta mundial supere a demanda, com um consumo em queda, de um lado, e um aumento da produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) do outro.

tmc/ni/rl/ad/dg/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Dois funcionários da Microsoft são demitidos após protesto contra laços da empresa com Israel

Milei culpa 'grupelho violento' por pedradas e nega corrupção

Ação de 13 anos no STF segue 'curso normal', dizem cartórios da Bahia

STF livra igreja Universal de multa de R$ 23 milhões por demolir casarões históricos em BH

Mendonça vai liberar acesso a investigações sobre fraude no INSS, diz CPI

Petróleo fecha em alta após falas de Trump sobre guerra na Ucrânia

Polícia alemã alerta sobre aumento no tráfico de crianças

Colômbia negocia libertação de 33 militares retidos em zona guerrilheira

Moraes autoriza Bolsonaro a receber oficial de cartório em casa

Kai Havertz, do Arsenal, passa por cirurgia no joelho

Pequenos pacotes no limbo antes de entrada em vigor de tarifas nos EUA