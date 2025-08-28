'PCC sempre foi bom em lavar dinheiro', diz especialista em segurança

A sofisticação das operações financeiras do PCC evidencia a dificuldade do Estado em combater o crime organizado, avaliou Guaracy Mingardi, especialista em segurança, no UOL News - 2ª Edição hoje. Para ele, a operação da PF revelou apenas parte da engrenagem criminosa.

Na maior ação já registrada contra a lavagem de dinheiro no Brasil, a Polícia Federal desarticulou um esquema bilionário do PCC que usava postos de combustíveis, fintechs e fundos de investimento para movimentar mais de R$ 140 bilhões entre 2020 e 2024. O caso expôs brechas regulatórias e a criatividade do crime organizado.

Não prenderam muitos peixes grandes por enquanto. Sempre tem gente mais alta. Prenderam seis até agora, mas quantos participam disso? Muito mais. Esse esquema já vem de muito tempo e começou pequeno. Dinheiro do tráfico vai para várias coisas. O PCC sempre foi bom nisso, em lavar dinheiro.

O PCC é uma organização criminosa, não um grupo ligado somente ao tráfico. Eles fazem várias atividades. Não é a organização em si que faz tudo. São grupos dentro dela que atuam nessa ou naquela área. Não é uma coisa assim que o dinheiro vai todo para a organização. O PCC dá cobertura, arruma os advogados, faz o que tiver que fazer. Isso vem de muito tempo. Guaracy Mingardi, especialista em segurança

Mingardi destacou que a atuação do PCC evoluiu com o tempo e que, apesar do bloqueio de bilhões, parte do dinheiro já pode ter escapado do alcance das autoridades.

Veja, chegaram onde está o dinheiro. E as pessoas? Não são só essas seis, é claro. Aparecerá mais gente, haverás mais prisões, alguns sumirão do país. Outros têm muito dinheiro e aparentemente não têm nenhuma relação com o crime.

Havia uma regra antes das fintechs, mas agora ela não existe, porque o dinheiro chega na fintech e dali sai anônimo. Eles vão procurar outra forma? Se entrar muito dinheiro através do tráfico, tentarão achar outra brecha. Porque quem dá o start é o criminoso, que é quem inventa.

O Estado, as polícias e tudo mais são o quê? Burocracias, que seguem naquela toada até que alguma coisa de fora a cutuque. E esse cutucão normalmente vem do criminoso. Guaracy Mingardi, especialista em segurança

O especialista também ressaltou que, ao contrário de outros esquemas, o PCC lucrava efetivamente com a lavagem de dinheiro, em vez de perder recursos no processo.

Normalmente, na lavagem de dinheiro, você perde dinheiro. Por exemplo, tem gente que abre um hotel no litoral e entram dez pessoas por mês. Eles registram como se tivessem entrado 100, 200 e pagam o imposto sobre isso. Ou seja, estão perdendo dinheiro. Mas nesse caso específico, eles estavam ganhando com combustível e a venda dos produtos. Guaracy Mingardi, especialista em segurança

