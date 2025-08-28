PCC ameaçou de morte e extorquiu donos de postos de gasolina, diz MP-SP

Integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) se infiltraram em todo o setor de produção de combustível, extorquiram e ameaçaram de morte donos de postos de gasolina, segundo investigação do MP-SP (Ministério Público do estado de São Paulo), que integrou a maior operação contra o crime organizado da história do país, deflagrada hoje.

O que aconteceu

Megaoperação mira infiltração do crime organizado no setor de combustíveis e mercado financeiro. Desde as primeiras horas da manhã de hoje, uma força-tarefa com 1.400 agentes federais e estaduais atua para cumprir mandados de busca, apreensão e prisão contra 350 alvos dos setores envolvidos em um esquema criminoso bilionário do PCC.

Facção se infiltrou em toda cadeia econômica de venda de combustíveis, segundo MP-SP. De acordo com as investigações, ilegalidades foram identificadas em diversas etapas do processo de importação, produção e distribuição de combustíveis. Os crimes investigados envolviam, entre outros, a sonegação de centenas de milhões de reais em tributos federais, lavagem de dinheiro no sistema financeiro nacional e adulteração de combustíveis (leia mais abaixo).

Em várias redes investigadas foram detectadas fraudes tanto qualitativas quanto quantitativas. Consumidores estariam pagando por volumes inferiores ao informado pelas bombas (fraude quantitativa) ou por combustíveis adulterados fora das especificações técnicas exigidas pela ANP (fraude qualitativa). MP-SP, em nota

Donos de postos de gasolina foram extorquidos e ameaçados, aponta investigação. Ainda segundo o MP paulista, proprietários dos estabelecimentos que venderam seus negócios a integrantes do PCC "não receberam os valores da transação e foram ameaçados de morte caso fizessem qualquer tipo de cobrança".

Maior operação contra o crime organizado

Megaoperação de hoje é a maior contra o crime organizado da história do país em termos de cooperação institucional e amplitude, segundo a Receita Federal. Batizada de Carbono Oculto, a operação mira mais de 350 alvos, entre pessoas físicas e jurídicas suspeitas de crimes contra a ordem econômica, adulteração de combustíveis, crimes ambientais, lavagem de dinheiro, fraude fiscal e estelionato.

Agentes estaduais e federais cumpriram mandados de busca, apreensão e prisão em oito estados. Os investigados envolvem empresas do setor de combustíveis e do mercado financeiro que têm atuação nesse segmento e são utilizadas pelo PCC em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina.

Irregularidades atingiram fornecimento de combustível em mais de 300 postos de combustível. Segundo a investigação, em bombas viciadas, os consumidores pagavam por um volume inferior ao informado ou por combustível adulterado, fora das especificações.

Um dos principais eixos da fraude investigada passa pela importação irregular de metanol. O produto, que chega ao país pelo Porto de Paranaguá (PR), não é entregue aos destinatários indicados nas notas fiscais. Em vez disso, é desviado e transportado clandestinamente, com documentação fraudulenta e em desacordo com normas de segurança, colocando em risco motoristas, pedestres e o meio ambiente. O metanol, altamente inflamável e tóxico, é direcionado a postos e distribuidoras, nos quais é utilizado para adulterar combustíveis, gerando lucros bilionários à organização criminosa. MP-SP, em nota

Receita Federal apurou que 1.000 estabelecimentos vinculados ao PCC movimentaram R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024. Segundo apuração da Folha de S.Paulo, para controlar o caminho do dinheiro nas operações, a facção criou uma estrutura complexa e profissional, com corretora, administração de tipos variados de fundos, incluindo multimercados e imobiliário, além de fintechs, que podem até ter suas próprias maquininhas.

Fintechs são usadas para aproveitar brechas na regulação, segundo a PF. Dependendo do valor movimentado, as quantias não são rastreadas pelos órgãos de controle e de fiscalização, sobretudo valores individuais de clientes da fintech.