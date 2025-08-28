Pagamento do INSS de agosto já começou e vai até 5 de setembro; veja datas
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou o calendário oficial de pagamentos referentes a agosto de 2025. Os depósitos seguirão a ordem do número final do benefício (sem considerar o dígito verificador após o traço), mantendo o formato tradicional que garante organização e previsibilidade no processo.
O que aconteceu
Quem recebe até um salário mínimo terá os valores disponibilizados entre 25 de agosto e 5 de setembro. Já os segurados com renda acima do piso nacional terão os créditos depositados entre 1º e 5 de setembro.
Atualmente, o INSS realiza mais de 40 milhões de transferências mensais. Desse total, aproximadamente 28,2 milhões são destinados a beneficiários que recebem o valor mínimo, enquanto cerca de 12,3 milhões correspondem a pagamentos de quem ganha acima dele.
Para identificar a data exata de recebimento, o segurado deve observar o penúltimo dígito do número do benefício, ignorando o dígito final após o traço. Outras consultas podem ser feitas pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS, acessando com CPF e senha cadastrados no Gov.br.
Em caso de dúvidas, o atendimento pode ser solicitado pelo telefone 135, que conta com serviço eletrônico todos os dias e suporte humano durante o expediente.
No aplicativo e no portal Meu INSS também é possível consultar o extrato de pagamento, atualizar informações pessoais e acessar outros serviços, utilizando a busca da plataforma.
Calendário de depósitos -- até um salário mínimo
- Final 1: 25 de agosto
- Final 2: 26 de agosto
- Final 3: 27 de agosto
- Final 4: 28 de agosto
- Final 5: 29 de agosto
- Final 6: 1º de setembro
- Final 7: 2 de setembro
- Final 8: 3 de setembro
- Final 9: 4 de setembro
- Final 0: 5 de setembro
Calendário de depósitos -- acima de um salário mínimo
- Finais 1 e 6: 1º de setembro
- Finais 2 e 7: 2 de setembro
- Finais 3 e 8: 3 de setembro
- Finais 4 e 9: 4 de setembro
- Finais 5 e 0: 5 de setembro