Pagamento do INSS de agosto já começou e vai até 5 de setembro; veja datas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou o calendário oficial de pagamentos referentes a agosto de 2025. Os depósitos seguirão a ordem do número final do benefício (sem considerar o dígito verificador após o traço), mantendo o formato tradicional que garante organização e previsibilidade no processo.

O que aconteceu

Quem recebe até um salário mínimo terá os valores disponibilizados entre 25 de agosto e 5 de setembro. Já os segurados com renda acima do piso nacional terão os créditos depositados entre 1º e 5 de setembro.

Atualmente, o INSS realiza mais de 40 milhões de transferências mensais. Desse total, aproximadamente 28,2 milhões são destinados a beneficiários que recebem o valor mínimo, enquanto cerca de 12,3 milhões correspondem a pagamentos de quem ganha acima dele.

Para identificar a data exata de recebimento, o segurado deve observar o penúltimo dígito do número do benefício, ignorando o dígito final após o traço. Outras consultas podem ser feitas pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS, acessando com CPF e senha cadastrados no Gov.br.

Em caso de dúvidas, o atendimento pode ser solicitado pelo telefone 135, que conta com serviço eletrônico todos os dias e suporte humano durante o expediente.

No aplicativo e no portal Meu INSS também é possível consultar o extrato de pagamento, atualizar informações pessoais e acessar outros serviços, utilizando a busca da plataforma.

Calendário de depósitos -- até um salário mínimo

Final 1: 25 de agosto

Final 2: 26 de agosto

Final 3: 27 de agosto

Final 4: 28 de agosto

Final 5: 29 de agosto

Final 6: 1º de setembro

Final 7: 2 de setembro

Final 8: 3 de setembro

Final 9: 4 de setembro

Final 0: 5 de setembro

Calendário de depósitos -- acima de um salário mínimo