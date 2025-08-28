Topo

Ouro fecha em alta com dólar fraco e desdobramentos de embate entre Trump e Cook

São Paulo

28/08/2025 15h27

O ouro fechou em alta nesta quinta-feira, 28, em meio às crescentes expectativas de um corte nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) em setembro e ao enfraquecimento do dólar na sessão. A moeda norte-americana era pressionada por novos desdobramentos no embate entre o presidente do EUA, Donald Trump, e a diretora do Fed Lisa Cook, que moveu nesta quinta uma ação contra o republicano.

O metal com vencimento em dezembro encerrou em alta de 0,74%, a US$ 3.474,30 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex).

Segundo a CNBC, um juiz marcou uma audiência para a sexta-feira sobre o pedido Cook para impedir o presidente de demiti-la. A audiência foi agendada horas após a diretora do BC norte-americano entrar com um processo contestando sua remoção do conselho do Fed.

Assim, o metal precioso encontrou apoio no enfraquecimento do dólar pela inquietação dos investidores em relação aos desenvolvimentos do Fed, afirmam os analistas do MUFG. Se a tentativa de Trump de destituir Cook for bem-sucedida, isso lhe daria maioria no conselho de sete membros do BC, o que aumentaria as preocupações com a influência do governo federal sobre a política monetária, elevando a demanda por ouro como porto seguro, acrescentam.

As preocupações dos investidores com a independência do Fed estão de fato alimentando a alta do metal dourado, embora os ganhos constantes dos títulos do Tesouro dos EUA sugiram que os temores ainda não são excessivos, diz a SP Angel.

Por volta das 14h15 (de Brasília), a chance de o Fed cortar a taxa de juros em setembro se mantinha majoritária, a 85,1%, segundo ferramenta do CME Group. O mercado também espera um corte acumulado de 50 pontos-base (47,2% de chance) até o final do ano.

*Com informações da Dow Jones Newswires

