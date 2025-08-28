Topo

Orçamento de 2026 tem receitas suficientes para cumprimento da meta, diz secretário do Tesouro

28/08/2025 15h43

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta quinta-feira que o projeto de Orçamento de 2026, a ser apresentado na sexta-feira, contará com receitas suficientes para cumprimento da meta fiscal.

Em entrevista à imprensa, Ceron afirmou que estarão incorporadas no texto -- e contabilizados nas regras fiscais -- despesas com programas como o Pé-de-Meia e o Auxílio Gás, que chegaram a ser programadas pelo governo para ficar fora desses limites.

A meta de resultado primário do governo central para 2026 é de superávit de 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB), com tolerância de 0,25 ponto percentual para mais ou para menos.

(Por Bernardo Caram)

