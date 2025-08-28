Topo

ONU condena ataque russo em Kiev e pede cessar-fogo

28/08/2025 10h19

O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou nesta quinta-feira (28) o bombardeio russo mais recente contra Kiev que matou pelo menos 15 pessoas, incluindo quatro crianças, e voltou a pedir um cessar-fogo.

Guterres "condena os ataques com mísseis e drones por parte da Federação Russa", afirmou o porta-voz do secretário-geral, ao destacar que os bombardeios provocaram danos em escritórios de representações diplomáticas na capital ucraniana.

"O secretário-geral renova seu apelo por um cessar-fogo que resulte em uma paz justa, completa e sustentável," acrescentou o porta-voz.

