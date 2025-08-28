Topo

ONU aprova retirada das forças de paz do Líbano em 2027

28/08/2025 16h04

O Conselho de Segurança da ONU aprovou, nesta quinta-feira (28), a prorrogação pela última vez do mandato das forças de manutenção de paz no sul do Líbano  (Unifil) e, programou sua retirada para 2027, sob pressão dos Estados Unidos e de Israel.

Imediatamente, Israel e Estados Unidos classificaram a decisão de "histórica". 

"Por uma vez temos alguma boa notícia da ONU", declarou o embaixador israelense, Danny Danon, ao acusar a Unifil de não ter conseguido impedir que Hezbollah "tomasse o controle da região". 

"Pedimos à comunidade internacional que aproveite o próximo ano para fortalecer as Forças Armadas libanesas", comentou a embaixadora interina dos Estados Unidos, Dorothy Shea, ressaltando que o "i" da Unifil significa "interino". 

Aproximadamente 10.800 capacetes azuis atuaram como intermediários entre Israel e Líbano desde março de 1978. 

Mas a renovação habitual de seu mandato, que expira no domingo, enfrentou este ano a hostilidade de Israel e seu aliado americano, que pedem sua retirada. 

Com o apoio de Beirute, a França, responsável por esse tema no Conselho de Segurança, considerou inicialmente uma prorrogação de um ano, alegando a "intenção" de avançar com a retirada da Unifil. 

Mas diante do risco de um veto americano, após várias versões e um adiamento da votação, a resolução aprovada por unanimidade nesta quinta-feira estabelece claramente o fim da missão em 16 meses. 

O Conselho "decide prorrogar o mandato da Unifil pela última vez (...) até 31 de dezembro de 2026 e iniciar uma redução e retirada ordenadas e seguras a partir de 31 de dezembro de 2026 e no prazo de um ano". 

Ao final desse período, o Exército libanês será o único capaz de garantir a segurança no sul do país, diz o texto. 

- Situação ainda "volátil" -

O embaixador adjunto francês, Jay Dharmadhikari, comemorou a prorrogação de 16 meses. 

"A situação segue sendo volátil, e esforços coletivos ainda são necessários para uma estabilização duradoura ao longo da Linha Azul", a linha de demarcação estabelecida pela ONU entre Líbano e Israel, insistiu. 

Vários Estados-membros expressaram mais claramente sua decepção pela saída antecipada dos capacetes azuis. 

"O Reino Unido acredita que uma retirada prematura da Unifil corre o risco de fomentar um ambiente de segurança que o Hezbollah pode explorar", disse o representante britânico, James Kariuki. 

Seu contraparte chinês, Geng Shuang, denunciou a "insistência obstinada" de um membro do Conselho que tem mostrado "total desprezo" pela situação no terreno. 

O primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, comemorou a prorrogação até o final de 2026, enquanto o presidente Joseph Aoun disse acreditar que esses 16 meses a mais darão à Unifil "a oportunidade (...) de fortalecer a estabilidade na fronteira sul". 

A votação no Conselho de Segurança ocorre após o compromisso de Beirute de desarmar e desmantelar o movimento xiita pró-iraniano Hezbollah até o final do ano, sob pressão de Washington e como parte da implementação do cessar-fogo que pôs fim à guerra com Israel em 2024. 

Esse acordo prevê a retirada do Hezbollah da zona ao sul do rio Litani e o desmantelamento de sua infraestrutura militar, em troca de um maior destacamento do Exército libanês e das forças de paz da ONU. 

O acordo de cessar-fogo prevê a retirada israelense da área, mas Israel mantém tropas em posições fronteiriças consideradas estratégicas e realiza ataques regulares contra seu vizinho do norte. 

A resolução desta quinta-feira também pede a Israel "que retire suas forças do norte da Linha Azul". 

© Agence France-Presse

