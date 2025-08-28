Nvidia continua crescendo, mas incerteza na China atrapalha perspectivas

(Reuters) - As ações da Nvidia caíram na quarta-feira, à medida que o destino de seus negócios na China ficava incerto, envolvido na guerra comercial entre Washington e Pequim.

O presidente-executivo Jensen Huang espera obter permissão para reiniciar a venda de chips da Nvidia para a China, depois de fechar um acordo com o presidente dos EUA, Donald Trump, para pagar comissões ao governo dos EUA. No entanto, sem regras formais em vigor nos EUA e com dúvidas sobre se os reguladores chineses irão desencorajar a compra de chips da Nvidia, a empresa líder no mercado de inteligência artificial excluiu as vendas potenciais para a China da previsão para o trimestre atual.

Com isso, restou apenas uma perspectiva pouco animadora que, embora ainda seja enorme em termos absolutos em dólares e ligeiramente acima das estimativas dos analistas, decepcionou os investidores acostumados a resultados expressivos e fez com que as ações caíssem 3,2% nas negociações após o fechamento do pregão. A queda das ações cortou cerca de US$110 bilhões da capitalização de mercado de US$4,4 trilhões da Nvidia.

"O maior gargalo da Nvidia não é o silício, é a diplomacia", disse Michael Ashley Schulman, diretor de investimentos da Running Point Capital.

A fabricante de chips espera uma receita de US$54 bilhões, mais ou menos 2%, no terceiro trimestre, em comparação com a estimativa média dos analistas de US$53,14 bilhões, de acordo com dados compilados pela LSEG.

A Nvidia também disse que não incluiu nenhuma remessa de chips H20 para a China em suas estimativas, apesar de ter recebido no início deste mês algumas licenças para vendê-los. Se as questões geopolíticas diminuírem e a empresa receber mais pedidos, a Nvidia disse que poderia adicionar de US$2 bilhões a US$5 bilhões em receita de chips H20 no terceiro trimestre.

Embora a previsão da Nvidia tenha sido um pouco mais moderada do que o esperado, quaisquer vendas para a China no próximo trimestre seriam adicionadas à perspectiva, disse Ben Bajarin, presidente-executivo da empresa de consultoria em tecnologia Creative Strategies.

Ainda assim, a demanda aumentou para os chips avançados da Nvidia que podem processar rapidamente as grandes quantidades de dados usados por aplicativos de IA generativa, à medida que as empresas correm umas contra as outras para dominar a nova tecnologia.

A Nvidia também disse que havia autorizado um adicional de US$60 bilhões em recompras de ações.

(Reportagem de Arsheeya Bajwa em Bengaluru; Max A. Cherney e Stephen Nellis em San Francisco e Suzanne McGee em Providence, Rhode Island)