Topo

Notícias

Netanyahu diz que Israel participa de negociações sobre a desmilitarização do sul da Síria

28/08/2025 13h36

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira (28) que seu país está em negociações para o estabelecimento de uma zona desmilitarizada no sul da Síria e um corredor humanitário para uma localidade drusa na região. 

Netanyahu fez este anúncio a representantes da comunidade drusa no norte de Israel, de acordo com um vídeo divulgado por seu gabinete, o que constitui o primeiro reconhecimento do diálogo em andamento com as novas autoridades sírias. 

"Essas negociações estão ocorrendo neste momento", disse Netanyahu.

glp/an/mb/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Não vejo espaço para terceira via em 2026, diz Lula

Com Mulino, Lula defende soberania do Canal do Panamá, ameaçada por Trump

Quem é o empresário considerado 'epicentro' de esquema do PCC

Lula diz que Rodrigo Pacheco está qualificado para ser candidato ao que quiser

Lula ataca Zema: 'Mente e tenta vender humildade que não tem'

Josias sobre The Economist: 'Brasil dá lição democrática não só aos EUA'

Netanyahu diz que Israel participa de negociações sobre a desmilitarização do sul da Síria

Empresário que matou gari em MG é intimado após causar 'tumulto processual'

Versículos de motivação: 35 mensagens bíblicas para fortalecer a caminhada

Megaoperação contra lavagem de dinheiro do crime organizado no setor de combustíveis

CNH emite títulos de 500 milhões de euros com vencimento em 2035