Negociador comercial do Japão cancela visita aos EUA por problemas em acordo tarifário

Por Mariko Katsumura e Yoshifumi Takemoto

TÓQUIO (Reuters) - O principal negociador comercial do Japão cancelou uma visita aos Estados Unidos no último minuto nesta quinta-feira, atrasando ainda mais as negociações destinadas a finalizar um pacote de investimentos de US$550 bilhões oferecido por Tóquio em troca de alívio nas tarifas dos EUA.

Ryosei Akazawa deveria ter viajado para Washington para elaborar uma confirmação por escrito dos termos do pacote, como a divisão dos retornos de investimentos entre os EUA e o Japão, disse uma fonte do governo à Reuters.

O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, também disse que haveria um anúncio esta semana sobre o investimento do Japão.

"Descobriu-se que há pontos que precisam ser discutidos em âmbito administrativo durante a coordenação com o lado norte-americano. Portanto, a viagem foi cancelada", disse o porta-voz do governo japonês, Yoshimasa Hayashi, a repórteres nesta quinta-feira.

Washington e Tóquio concordaram, em julho, em estabelecer uma tarifa reduzida de 15% sobre as importações do Japão em troca do pacote de investimentos para os EUA por meio de empréstimos e garantias lastreados pelo governo, mas os detalhes de seu conteúdo ainda não estão claros.

Embora Trump tenha apresentado o pacote como "nosso dinheiro para investir" e tenha dito que os EUA iriam reter 90% dos lucros obtidos, as autoridades japonesas enfatizaram que os investimentos serão determinados com base no fato de que também beneficiarão o Japão.

As autoridades japonesas afirmaram repetidamente que prefeririam ter primeiro uma decreto presidencial com emendas para remover as tarifas sobrepostas sobre os produtos japoneses antes de liberar um documento conjunto sobre os detalhes do investimento.

Os Estados Unidos concordaram em ajustar o decreto de 31 de julho para garantir que a taxa de 15% acordada no mês passado sobre as importações japonesas não seja aplicada a produtos, como a carne bovina, que estão sujeitos a tarifas mais altas.

As autoridades norte-americanas também disseram que Trump emitiria outro decreto para reduzir as tarifas sobre os carros japoneses de 27,5% para 15%, mas não especificaram quando.

"Estamos solicitando veementemente que sejam tomadas medidas para alterar o decreto relativo às tarifas mútuas o mais rápido possível e para emitir um decreto para reduzir as tarifas sobre autopeças", acrescentou Hayashi.

(Reportagem de Kaori Kaneko, Makiko Yamazaki, Yoshifumi Takemoto e Mariko Katsumura)