Nasdaq abre em leve alta após resultados da Nvidia

28/08/2025 10h40

(Reuters) - O índice Nasdaq abriu em ligeira alta nesta quinta-feira, com os investidores avaliando as previsões positivas da gigante dos chips de IA Nvidia diante das preocupações com o impacto da guerra comercial sino-americana sobre as vendas.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,03% na abertura, para 45.581,03 pontos. O S&P 500 ganhava 0,04%, a 6.483,84 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha alta de 0,13%, para 21.619,273 pontos.

(Reportagem de Sanchayaita Roy)

