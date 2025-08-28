Não vejo espaço para terceira via em 2026, diz Lula

Topo

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira que não vê espaço para uma terceira via nas eleições de 2026, e que a decisão deve ser novamente entre seu partido, o PT, e alguns dos candidatos de direita que estão surgindo.

Lula repetiu ainda que será candidato à reeleição se estiver fisicamente bem como hoje, e que não vê problema em haver mais de um candidato opositor no pleito do ano que vem.

"Quando mais candidatos, melhor", disse o presidente em entrevista à Record TV de Minas Gerais.

Lula afirmou ainda que pretende ver o PT terminando as eleições em primeiro lugar em 2026.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu, em Brasília)

