Mulher sequestrada e estuprada por ex salta de carro ao ver viatura da PM no interior de MG

Após ser agredida e estuprada pelo ex-companheiro, uma mulher de 28 anos foi salva pela chegada inesperada de uma viatura da Polícia Militar, em Corinto, no interior de Minas Gerais. Ela saltou do carro quando o homem parou para abastecer em um posto de combustível e pediu ajuda aos policiais. O agressor foi preso. As cenas foram gravadas pelas câmeras do posto.

O caso aconteceu na madrugada da terça-feira, 26. O suspeito estava fora do carro e entrou rapidamente no veículo quando viu a viatura da PM entrando no local. A mulher tirou a trava do cinto de segurança, abriu a porta e pulou. Sem hesitar, a mulher correu em direção à viatura e entrou no veículo pedindo socorro. O homem foi atrás dela. Os policiais agiram rapidamente e dominaram o agressor.

As imagens mostram que tudo aconteceu em poucos segundos. De acordo com a Polícia Militar do Paraná, a mulher de 28 anos havia se separado do ex-companheiro, mas passou a ser ameaçada por ele. Com medo, ela se mudou para a casa de um irmão, em Conceição do Mato Dentro, região ao Alto São Francisco. Segundo a PM, o homem passou a vigiar a casa onde a ex estava e, no momento em que o irmão se ausentou para ir ao supermercado, ele a abordou.

Após ameaçar a ex-mulher com uma faca e obrigá-la a entrar em seu carro, ele pegou a estrada em direção a João Felício. No trajeto, segundo seu relato aos policiais, ela foi abusada sexualmente, agredida e ameaçada de morte. O carro estava com pouco combustível, por isso o agressor, de 38 anos, parou para abastecer. Já a viatura com os policiais estava em patrulhamento noturno pelas imediações.

O homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil pelos crimes de estupro, ameaça e sequestro e cárcere privado. O suspeito não teve o nome divulgado, o que impossibilitou o contato com sua defesa.