'Fui tirar RG do meu filho e descobri que estava desaparecida há 15 anos'

A personal trainer Rafaela Caldeira dos Reis, 33, teve uma descoberta inusitada ao tirar uma nova carteira de identidade para o filho. Ela constava como pessoa desaparecida havia 15 anos em Belo Horizonte, e afirma nunca ter sido procurada pela polícia.

No dia 4 de janeiro, ela e Pedro, de 16 anos, foram até uma Unidade de Atendimento Integrado na cidade após um agendamento online. Depois de um curto período de espera, uma das funcionárias iniciou os procedimentos para a emissão da segunda via do RG de Pedro e solicitou alguns documentos dos dois.

Ao checar o sistema, ela avisou que Rafaela não poderia assinar como responsável do filho porque estava em vigor um boletim de ocorrência de desaparecimento dela.

Aí eu falei assim 'moça, mas como eu estou desaparecida? Eu estou bem aqui. Ninguém nunca falou que eu estava desaparecida'.

Rafaela Caldeira dos Reis

A personal, em choque pela situação, explicava para a atendente que aquilo não poderia ser verdade. Até que a própria funcionária decidiu chamar a supervisora da área, que confirmou a existência da ocorrência no sistema. As duas orientaram Rafaela a buscar a polícia para reverter o caso.

''Saí de lá incrédula. Como assim um boletim de desaparecida? Eu nunca desapareci, nunca nem fugi de casa. Fiquei sem entender'', relata.

No mesmo dia, ela gravou um vídeo, indignada, contando sobre o que tinha ocorrido, e a publicação atingiu mais de 800 mil visualizações no Instagram. Nos comentários, as pessoas também questionavam como isso poderia ser possível.

'Polícia nunca me procurou'

Rafaela foi até a Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas, em Belo Horizonte, e descobriu que o registro havia sido feito em 2010. Ela desfez o próprio "desaparecimento" e foi liberada a concluir a retirada do documento do filho.

''Fiquei mais chocada ainda porque a polícia nunca veio atrás de mim, nunca tentaram me localizar'', explica. Ela relata que os agentes nunca foram até a casa dela ou dos pais e nem tentaram qualquer outro contato.

O que diz a polícia?

Ao UOL, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que o boletim foi registrado na cidade de Contagem pelo ex-companheiro da mineira, pai do filho dela e com quem ainda se relacionava na época.

Segundo a corporação, ele relatou que Rafaela havia sido vista pela última vez após sair do trabalho às 23h30, mas não voltou para casa. Por isso, às 9h30 do dia seguinte, resolveu dar queixa sobre o paradeiro da esposa.

Ele afirma não se lembrar de ter feito essa denúncia. Rafaela, por sua vez, conta não se recordar de nenhum episódio que possa ter motivado a preocupação do ex-marido.

O homem não retornou à delegacia para retirar a queixa, segundo a polícia.

Se o registro de localização não for feito, o desaparecimento continua vigente nos sistemas policiais, o que pode gerar constrangimentos e impedimentos, como eventual abordagem policial e negativa ao solicitar segunda via de documento.

Polícia Civil de Minas Gerais

O delegado Alexandre Oliveira da Fonseca, da Divisão de Referência à Pessoa Desaparecida da capital mineira, argumenta que não houve falha da polícia ao registrar o desaparecimento.

''Quando a pessoa comparece na delegacia e quer registrar, o policial não pode negar. Perder o contato com a pessoa já é suficiente para registro", falou à reportagem.

Mas, ao ser questionada sobre as possíveis tentativas de busca, a polícia não respondeu. Apenas disse que, neste ano, 4.245 pessoas foram encontradas no estado —o que representa um aumento de 26,4% nos registros de localização em relação a 2024.

Vivendo normalmente

A mulher conta não entender como pode ter passado 15 anos dessa forma, já que viveu ''uma vida normal'': trabalhou de carteira assinada em várias empresas, tirou carteira de habilitação e concluiu a faculdade —sem que essa condição de desaparecimento fosse mencionada.

O delegado esclareceu que boletins de desaparecimento só impedem a emissão de identidade e de passaporte, demais atos ficam desimpedidos.

Durante esse período, Rafaela até precisou emitir um novo RG após ter a carteira furtada, mas no Paraná. Como os sistemas policiais dos estados brasileiros não são integrados, segundo Fonseca, os agentes de Curitiba provavelmente não tiveram conhecimento do fato.

Não sei como é o cronograma deles para resolver essas coisas. Mas fiquei pensando quando a pessoa realmente desaparece. Quando eles começam a procurar uma pessoa que realmente desaparece?

Rafaela Caldeira dos Reis

Banco nacional de desaparecidos

Em 2019, o governo federal instituiu a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, que prevê, entre outras medidas, a criação de um cadastro dessas vítimas que seja válido para todo o país. O projeto, no entanto, ainda não foi integralmente implementado.

Ontem, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, ainda não finalizado —nem todos os estados aderiram ao sistema.

Fonseca defende que o banco será ''excelente e fundamental'' para a comunicação desses sumiços entre os estados. Se bem alimentado e usado, poderá ajudar na localização de muitos desaparecidos e até evitar casos como o de Rafaela.

O UOL entrou em contato com o Ministério da Justiça questionando sobre a fase de desenvolvimento do sistema nacional. Até o momento, não houve retorno, mas o espaço segue aberto para manifestação.

Outro caso

Dayanara descobriu em 2019 que estava na lista de desaparecidos desde 2008 Imagem: Arquivo pessoal

No ano passado, o UOL publicou uma reportagem sobre um caso parecido —daquela vez, no Paraná.

A costureira Dayanara Spring contou que precisou registrar um boletim de ocorrência após ser assaltada, em 2019. E, na delegacia de Curitiba, teve a notícia surpreendente de que seu nome constava no banco de dados de pessoas desaparecidas havia 11 anos.

Dayanara era considerada desaparecida desde 2008, depois que uma tia registrou uma queixa sobre o desaparecimento dela. Na época, ela tinha 13 anos e decidiu fugir para a casa de uma amiga.

Assim como no caso de Rafaela, Dayanara também não sabia do registro e, durante o tempo em que esteve "sumida" no papel, conseguiu tirar carteira de trabalho, CPF, passaporte, e até se casou no civil e registrou uma filha.

À época, a delegada da Delegacia de Proteção à Pessoa da Polícia Civil do Paraná, disse que não são comuns casos como esse.