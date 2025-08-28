Topo

Notícias

Mudança climática intensifica condições de megaincêndios na Europa em 22%

Bombeiros combatem o fogo perto da cidade de Patras, na Grécia - Aris Messinis - 13.ago.2025/AFP
Bombeiros combatem o fogo perto da cidade de Patras, na Grécia Imagem: Aris Messinis - 13.ago.2025/AFP
do UOL

De Ecoa, em São Paulo

28/08/2025 00h01

Um estudo do grupo World Weather Attribution concluiu que as condições meteorológicas que impulsionaram os incêndios mortais na Turquia, Grécia e Chipre este ano ficaram 22% mais intensas devido às mudanças climáticas causadas pelo homem.

O que aconteceu

O ano já é o pior da história da Europa em termos de queimadas, com mais de 1 milhão de hectares destruídos. Pesquisadores alertam que incêndios mais intensos e incontroláveis se tornarão cada vez mais frequentes se a queima de combustíveis fósseis continuar. Incêndios simultâneos em toda a Europa estão pressionando os recursos de combate ao fogo, e eventos mais intensos já estão superando os esforços de adaptação.

O inverno na região registrou 14% menos chuva, deixando o solo mais seco no verão. As mudanças climáticas prepararam o terreno para os incêndios ao influenciar o clima nos meses, semanas e dias que os antecederam.

O calor seco intenso que deixou as plantas prontas para queimar antes dos incêndios foi cerca de 18% mais intenso por causa das mudanças climáticas. A combinação de calor, seca e ventos fortes que impulsionou a propagação dos incêndios foi cerca de 22% mais intensa devido às mudanças climáticas.

Impacto humano. Na Turquia, 17 pessoas morreram, incluindo 10 bombeiros. Chipre registrou 2 mortos, e a Grécia, 1. Mais de 80 mil pessoas tiveram que deixar suas casas.

O que dizem os especialistas

Com apenas 1,3°C de aquecimento, já vemos extremos inéditos de comportamento do fogo. Se chegarmos a 3°C, o risco será muito maior.
Theodore Keeping, do Imperial College de Londres

Esses incêndios são um alerta. Enquanto países queimarem carvão, petróleo e gás, o risco de megafogo só vai crescer.
Friederike Otto, do Imperial College de Londres

Mesmo com reforços internacionais, os incêndios foram devastadores. Precisamos de estratégias de prevenção mais eficazes.
Maja Vahlberg, da Cruz Vermelha

O que vem pela frente

Se o aquecimento global atingir 2,6°C neste século, episódios de fogo extremo poderão se tornar 9 vezes mais comuns e 25% mais intensos. Pesquisadores defendem que governos priorizem prevenção, como preparação comunitária, e não apenas combate, com aviões e bombeiros.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Sabalenka vence Polina Kudermetova e vai à 3ª rodada do US Open

Brasil e México assinam acordos de biocombustíveis e competitividade

Com 2 gols de Messi, Inter Miami vence Orlando (3-1) e vai à final da Leagues Cup

Chefe da principal agência de saúde dos EUA deixa o cargo abruptamente

Motta adia votação da PEC da blindagem de parlamentares por falta de acordo

China anuncia que líder coreano vai assistir a desfile militar em Pequim

Ataque russo com mísseis causa fortes explosões em Kiev

Fundação de Rotarianos se manifesta em carta sobre podcast do UOL

Alcaraz avança à 3ª rodada do US Open e pressiona Sinner

Congresso aprova lei para aumentar proteção de menores na internet

Fortes explosões são ouvidas em Kiev, relatam jornalistas da AFP