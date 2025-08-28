Topo

Notícias

Moraes manda PGR se manifestar sobre recurso de Paulo Figueiredo

Paulo Figueiredo dá entrevista após visita de comitiva de deputados bolsonaristas ao Capitólio, nos Estados Unidos - - Mandel Ngan - 12.mar.24/AFP
Paulo Figueiredo dá entrevista após visita de comitiva de deputados bolsonaristas ao Capitólio, nos Estados Unidos Imagem: - Mandel Ngan - 12.mar.24/AFP
do UOL

Do UOL, em São Paulo

28/08/2025 18h39Atualizada em 28/08/2025 18h49

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), deu cinco dias para a PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifestar sobre um recurso apresentado pela defesa do comentarista político Paulo Figueiredo.

O que aconteceu

Figueiredo não tem "conhecimento integral da acusação" contra ele, alega a Defensoria Pública da União. Segundo a defesa, isso "fere as garantias basilares do processo penal".

Relacionadas

Eduardo e Figueiredo planejam ir a Washington enquanto Bolsonaro é julgado

Ação de 13 anos no STF segue 'curso normal', dizem cartórios da Bahia

Quem são os americanos que abrem portas da Casa Branca a Eduardo Bolsonaro

Defensoria diz que não é possível deduzir que ele teve acesso à íntegra da acusação, mesmo que tenha feito comentários nas redes sociais. "Elemento essencial e indispensável para o prosseguimento do feito", disse a defensoria. Moraes usou vídeos publicados pelo bolsonarista para considerá-lo notificado da acusação.

Falta de "efetiva ciência da acusação" contra Figueiredo poderia gerar "nulidade absoluta" da ação, critica a defensoria. Como Figueiredo está fora do Brasil, a PGR se manifestou pela notificação por edital.

A PGR aponta que Paulo Figueiredo antecipou detalhes de carta para pressionar militares a aderirem ao golpe em 2022. A denúncia afirma que o apresentador foi escolhido por um grupo que tramava para pressionar militares de alta patente devido ao seu respeito no meio militar. Em transmissão, ele antecipou detalhes da carta que vinha sendo redigida por militares golpistas para pressionar os comandantes legalistas.

Paulo Figueiredo atacou comandantes do Sudeste, Sul e Nordeste da época. Generais não endossavam teses golpistas que buscavam desacreditar o resultado das urnas. Para Gonet, o empresário e apresentador estava articulado com o grupo de militares golpistas e sabia do objetivo do documento que vinha sendo redigido.

Denúncia acusa Paulo Figueiredo de "forjar cenário de coesão". Ele foi denunciado pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e deterioração de patrimônio tombado.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Ex-professor do Rio Branco é condenado em 2ª instância por abuso sexual

Kotscho: 'Lula tem assuntos mais importantes do que falar de Zema'

Rubio visitará México e Equador para falar sobre imigração e China

Moraes manda PGR se manifestar sobre recurso de Paulo Figueiredo

Se forem condenados pelo STF, militares e Bolsonaro devem perder patentes

Lula e Tarcísio disputam protagonismo de maior operação contra crime organizado no País

Letícia Casado: 'Diretora do Fed ganhou força no embate com Trump'

PRF pega 150 quilos de cocaína e 100 iPhones dentro de viatura falsa da Receita

Sinner vence Popyrin e avança à terceira rodada do US Open

Dois funcionários da Microsoft são demitidos após protesto contra laços da empresa com Israel

Milei culpa 'grupelho violento' por pedradas e nega corrupção