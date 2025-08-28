Topo

Notícias

Moraes autoriza Bolsonaro a receber visita de funcionário de cartório

28/08/2025 17h03

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quinta-feira (28) o ex-presidente Jair Bolsonaro a receber um funcionário do 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília.

A solicitação foi feita pela defesa do ex-presidente, que alegou a necessidade de realização de trâmites cartorários. A visita será feita nesta sexta-feira (29), entre as 9h e as 18h.

Notícias relacionadas:

No dia 4 deste mês, Moraes decretou a prisão domiciliar do ex-presidente e restringiu a realização de visitas na casa de Bolsonaro.

A decisão foi tomada porque o ministro entendeu que Bolsonaro burlou a proibição de usar as redes sociais, inclusive por intermédio de terceiros.

As medidas fazem parte do inquérito no qual Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foram indiciados pela sua atuação junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover o tarifaço contra as exportações brasileiras.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
 

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

China busca fortalecer coordenação com Brasil e trabalhar com Brics

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3,3 milhões; confira dezenas

Emater-RS: colheita de trigo tem ritmo lento; chuva interrompe plantio de milho

Quina tem prêmio acumulado de R$ 1,3 milhão; confira números sorteados

Estudo conclui que as mudanças climáticas tornaram incêndios na Europa ainda mais violentos

Timemania: Prêmio estimado é de R$ 18,5 milhões; confira números e time

Jovem que lançou sanduíche em policial em Washington é acusado de infração

CMN define procedimentos para prestação de informações por operadores do Proagro

Departamento de Estado dos EUA aprova potencial venda de mísseis de cruzeiro para Ucrânia

EUA aprova venda de mísseis para a Ucrânia por US$ 825 milhões

Escultura de sapos da civilização mais antiga da América é encontrada no Peru