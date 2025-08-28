Topo

Momento é de mudar política para uma postura mais neutra, diz Waller do Fed

São Paulo

28/08/2025 20h13

O diretor do Federal Reserve Christopher Waller afirmou que os dados econômicos reforçaram a visão do dirigente sobre as perspectivas e, na sua avaliação, chegou a hora de flexibilizar a política monetária e levá-la a uma postura mais neutra. E o diretor disse que está mais convicto da necessidade de aliviar a política monetária nos EUA e que apoiará o corte dos juros no encontro do BC americano de setembro.

"Em julho, argumentei que, analisando os efeitos tarifários, com a inflação subjacente próxima à meta e os riscos de alta para a inflação limitados, o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) não deveria esperar até que o mercado de trabalho se deteriorasse para cortar a taxa básica de juros", disse Waller em discurso para o Economic Club de Miami, em Miami, na Flórida, nesta quinta-feira, 28.

Waller foi um dos dissidentes que votaram por corte da taxa de juros no último encontro do Fomc que culminou com a manutenção da taxa de juros.

"Eu era a favor de reduzir a taxa básica de juros em 25 pontos-base na reunião de julho do FOMC, e dados subsequentes sobre o mercado de trabalho e a inflação indicam que essa seria a decisão certa".

