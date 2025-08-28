Topo

MME indica Marcelo Weick Pogliese como membro do conselho de administração da Petrobras

28/08/2025

A Petrobras informou na noite desta quarta-feira, 27, que recebeu ofício do Ministério de Minas e Energia com a indicação de Marcelo Weick Pogliese para exercer a função de membro do conselho de administração, na vaga anteriormente ocupada por Pietro Adamo Sampaio Mendes.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia afirma que a indicação será submetida aos procedimentos internos de governança corporativa, incluindo as respectivas análises de conformidade e integridade, com apreciação pelo Comitê de Pessoas e pelo conselho de administração.

Pogliese é advogado, pós-doutor em Direito Público pela Universidade de Santiago de Compostela, doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Atualmente, o executivo exerce o cargo de Secretário Especial de Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República e é professor efetivo da Universidade Federal da Paraíba. Já atuou como Secretário Adjunto de Assuntos Legislativos da Secretaria de Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, Assessor Especial da Presidência na Petrobras, Secretário Especial Adjunto Substituto da Secretaria Especial de Assuntos Jurídicos e Assessor da mesma secretaria. Ocupou ainda os cargos de Procurador-Geral do Município de João Pessoa, Procurador-Geral do Estado da Paraíba e Secretário Chefe da Casa Civil do Governo da Paraíba.

